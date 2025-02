Paolla Oliveira lamenta incêndio em fábrica de fantasias: 'Tão triste'

Em suas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira lamentou o incêndio que aconteceu em uma fábrica de fantasias no Rio de Janeiro

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 12, a atriz lamentou o incêndio que aconteceu em uma fábrica de fantasias de Carnaval no Rio de Janeiro. De acordo com o G1, o local ficou completamente destruído e o incêndio deixou cerca de 20 pessoas feridas.

"Acordei hoje com essa notícia triste do incêndio que aconteceu. Para quem gosta de Carnaval, sabe que o Carnaval não começa agora, envolve trabalho e sustento de muitas pessoas que se dedicam para o Carnaval o ano inteiro. A gente sabe o quanto isso é importante. Então, meu apoio, todo meu respeito aos afetados. Esse acontecimento tão triste, espero que todos estejam bem, isso é o mais importante. Que vocês não percam a alegria de seguir em frente", disse ela.

Em seguida, a famosa ressaltou a sua solidariedade. "Minha solidariedade a todos afetados pelo incêndio".

A família vai aumentar?

O cantor Diogo Nogueira abriu o coração ao falar sobre os planos de aumentar a família com a companheira, a atriz Paolla Oliveira. Em entrevista à GQ, o artista explicou que o casal, juntos há cerca de quatro anos, já conversou a respeito do assunto anteriormente.

De acordo com Diogo, por enquanto, eles não pretendem ter filhos. "Somos muito sinceros um com o outro. Debatemos e conversamos bastante sobre o futuro e esse é um dos pontos [ter filhos]. Até porque já nos engravidaram umas 10 vezes, né? Ela tem as questões dela e eu tenho as minhas também. E achamos que não é o momento para isso", declarou.

Em seguida, o cantor ressaltou que ele e Paolla Oliveira não têm pressa de aumentar a família. Além disso, Diogo Nogueira também explicou que não será um problema caso os dois não tenham filhos no futuro.

"Acredito que um dia possa chegar esse momento e se não acontecer também está tudo certo. O mundo está completamente de cabeça para baixo. As inteligências artificiais fazem coisas absurdas e as pessoas estão adoecendo", concluiu o artista.

Vale lembrar que Diogo já é pai de Davi, fruto de sua antiga relação com Milena Rocha, que durou de 2003 a 2018. Discreto, o jovem de 18 anos costuma fazer raras aparições nas redes sociais do sambista.

