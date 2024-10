Gustavo Moura justifica decisão de adiar o casamento com Silvia Abravanel: ‘Clima’

Prestes a trocar as alianças, Silvia Abravanel e Gustavo Moura adiam o casamento e planejam homenagem especial a Silvio Santos

Silvia Abravanel e Gustavo Moura estão prestes a selar sua união e prometem uma cerimônia marcada por fortes emoções, incluindo uma homenagem especial a Silvio Santos. Em entrevista à Quem, o cantor revelou que decidiu adiar o casamento após a morte do sogro, e agora se prepara para incluir um tributo ao apresentador na nova data da cerimônia.

Dupla sertaneja de Rafael, Gustavo explicou que decidiu adiar a troca de alianças, que estava prevista para acontecer no final deste mês, para o início de 2025: “Nós achamos que neste ano não teria clima nenhum para a gente fazer essa festividade”, o cantor se referiu a partida do eterno Dono do Baú, que faleceu em agosto deste ano.

“Passamos para o comecinho do ano que vem. Mas estamos a todo vapor nos preparativos, já está tudo certo. Estamos conciliando nossas agendas de trabalho com os preparativos do casamento. Com certeza vai ter uma homenagem ao Silvio”, Gustavo revelou que ele e Silvia preparam um tributo especial para o apresentador na nova data do casório.

“Realmente foi uma grande perda para a toda a família e para o Brasil. O Silvio fazia parte da família de todo mundo. Ele faz muita falta, mas deixou um legado que todas as filhas, juntamente com a esposa, vão manter de pé. Isso era o que ele queria e merece”, o artista lamentou a perda do sogro e lembrou que recebeu a bênção dele para se casar com Silvia.

“Receber a bênção do Silvio foi muito especial. Tive a honra de estar com ele algumas vezes e foram bem marcantes. Ele foi um ser humano diferenciado, que fez sua história e deixou um grande legado. Deu tempo de pedir a Silvia em casamento. Ele disse que fazia muito gosto. Até brincou com a Silvia: 'O rapaz é boa praça'”, ele lembrou o momento especial.

Por fim, Gustavo também aproveitou para lembrar detalhes de sua história com Silvia. O cantor contou que conheceu a futura esposa através das redes sociais, quando começaram a trocar mensagens e decidiram namorar. Há dois anos, eles ficaram noivos: “Vamos oficializar essa união, se Deus quiser, no comecinho do ano que vem”, disse.

Silvia Abravanel dá detalhes de seu casamento rústico:

Ao participar do podcast PodMais, de Laura Portiolli, filha de Celso Portiolli, Silvia Abravanel contou que a cerimônia, que estava prevista para acontecer no dia 26 de outubro, seria realizada no haras da família e teria uma decoração rústica. Além disso, a apresentadora revelou detalhes de seu vestido e afirmou que se casaria usando botas.

