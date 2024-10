Com cliques raros, João Vitti e Valéria Alencar celebram aniversário de casamento

Os atores João Vitti e Valéria Alencar completaram 30 anos de casados nesta segunda-feira, 28, e comemoraram a data na web

João Vittie Valéria Alencarusaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 28, os atores completaram 30 anos de casados e fizeram questão de celebrar.

Em seu perfil no Instagram, João compartilhou três fotos com a amada, sendo uma mais recente e as outras duas de quando eles eram mais jovens. Em todas as imagens, o ator e a esposa aparecem encostados em uma porta. "Desde 28/10/1994… e lá se vão 30 anos - Bodas de Pérola. Te amo, pretinha", declarou o famoso na legenda da publicação.

Valéria também postou uma foto antiga ao lado do marido e celebrou mais um ano de união. "Há 30 anos. Dia 28/10/1994. Bodas de Pérolas!", escreveu a atriz, ficou conhecida ao participar de grandes produções dos anos 1990, como 'Riacho Doce', 'As Pupilas do Sr. Reitor' e 'Do Fundo do Coração'.

João Vitti e Valéria Alencar, vale lembrar, são pais dos atores RafaelVitti, de 28 anos, e Francisco Vitti, de 27. O primogênito do casal é casado com a atriz e apresentadora Tata Weneck, com quem tem uma filha, Clara Maria, que completou cinco anos na última semana.

João Vitti mostra fotos raras e semelhança com Rafa Vitti impressiona

Em clima de nostalgia, o ator João Vitti usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores algumas fotos raras em família. Através de seu Instagram oficial, o artista fez três publicações especiais com os filhos, Francisco e Rafael Vitti, e a esposa, a atriz Valéria Alencar.

Na primeira postagem, João selecionou uma foto inédita ao lado de Rafa Vitti, o primogênito do casal. No clique, o marido e o sogro de Tatá Werneck aparecem sorrindo, lado a lado, durante as gravações de 'Malhação' (2015) na praia. "Xóvens [jovens]", escreveu o artista na legenda.

Já na publicação seguinte, o ator escolheu imagens com Francisco, o caçula, ainda criança. "Xóvens florescendo", destacou João Vitti. Por fim, ele selecionou diversas fotos antigas com Valéria Alencar, incluindo cliques de quando a famosa estava grávida. Veja as fotos!

