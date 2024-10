Gaby Amarantos revela música na trilha sonora da novela Garota do Momento

Gaby Amarantos regravou a música A Noite do Meu Bem para entrar na trilha sonora da novela Garota do Momento, próxima trama das 6 da Globo

A cantora Gaby Amarantos está na trilha sonora da novela Garota do Momento, próxima novela das 6 da Globo. A estrela regravou a música A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran, para embalar momentos especiais da história que estreia na próxima segunda-feira, 4.

A música foi lançada, originalmente, em 1959 e conquistou gerações ao longo dos anos. Agora, a canção ganhou a voz de Gaby Amarantos para continuar encantando o público com uma roupagem contemporânea.

“Regravar "A Noite do Meu Bem", uma música que minha mãe e minha vó ouviam, é emocionante. E ter esse convite vindo de Alessandra Poggi, essa amiga que admiro tanto e que valoriza o talento de artistas negros, é motivo de só comemorar e ser feliz”, disse ela.

A novela Garota do Momento será protagonizada pelas atrizes Duda Santos e Maisa, e vai substituir a novela No Rancho Fundo, que chega ao fim na próxima sexta-feira, 1 de novembro.

Gaby Amarantos esteve no Círio de Nazaré

A cantora Gaby Amarantos celebrou a sua fé ao participar ativamente do Círio de Nazaré em Belém, no Pará, em outubro. Além de acompanhar os eventos tradicionais, ela também lançou a Laje de Nazaré, uma procissão da periferia para celebrar a fé em Nossa Senhora de Nazaré.

Em um vídeo na CARAS, ela falou sobre a festa do Círio. "Eu estou aqui na beira do rio em Belém do Pará para falar de Círio de Nazaré, essa festa tão linda e que une tanta gente do mundo inteiro, que vem para a nossa cidade prestigiar a nossa rainha da Amazônia. E eu quero mostrar para vocês um Círio diferente, um Círio com o meu olhar para vocês conhecerem essa cultura”, disse ela.

E completou: "É muito lindo ver como as pessoas enfeitam suas casas, produzem camisetas, enfeitam as ruas para a gente poder celebrar esse momento de fé e união”.