Cabeleireiro expõe experiências ruins com Anne Hathaway e Jennifer Lopez

Um cabeleireiro veterano compartilhou suas experiências negativas comAnne Hathaway e Jennifer Lopez. Durante o podcast What it Was Like, Emanuel Miller contou que as duas foram as piores celebridades com quem trabalhou ao longo da carreira e explicou o motivo.

“Fiz um filme com Anne Hathaway e essa foi uma das minhas piores experiências”, alegou Miller no episódio desta semana.“Anne nunca me reconheceu como pessoa. Por quatro meses e meio, ela me tratou como um servo", completou.

Segundo ele, a filha dele era uma substituta do filme na época. “Eu estava cuidando do cabelo [de Anne] pessoalmente, só nós dois, eu estava apenas cuidando do cabelo dela”, ele lembrou. “Ela nunca disse: 'Sua filha. Você tem outros filhos?' ou 'Há quanto tempo vocês são casados?' Nunca houve nenhuma conversa pessoal.”

Contudo, ao portal PageSix, Anne negou as alegações. “É lamentável ouvir que a lembrança de Manny do nosso tempo juntos diferiu tão dramaticamente da minha”, ela disse. “Continuo desejando a ele nada além do melhor.”

O hairstylist também lembrou uma experiência ruim com Jennifer Lopez durante uma participação da cantora em um talk show. “De repente, nos disseram que a próxima convidada estava a caminho. É Jennifer Lopez”, compartilhou. Em seguida, teriam mandado “limpar a sala” e que “de repente houve pânico instantâneo”. “Tenho feito muitos talk shows na sala verde com muitos atores e nunca tive essa experiência”, observou Miller.

Pouco depois, contou que esqueceu um casaco na sala e precisou retornar. “Então voltei para o quarto para pegar meu sobretudo que estava pendurado em uma cadeira e quando me virei, Jennifer entrou no quarto”, ele contou. “Jennifer apenas olhou para mim, apenas me deu um olhar vazio, e então desviou o olhar para seus guarda-costas como se [dissesse] que lhe mandaram pegar esse lixo e limpar o quarto. Por que esse quarto não está limpo?”, ele alegou.

