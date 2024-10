Fátima Bernardes faz festa para a filha e o genro em sua mansão

Comemorando o aniversário da filha, Beatriz Bonemer, e do genro, Fátima Bernardes faz festa em sua casa e recebe amigos do casal; veja

A apresentadora Fátima Bernardes mostrou que fez uma festa especial em sua mansão no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de um de seus trigêmeos com William Bonner, a jovem Beatriz Bonemer, e o namorado da garota, o instrutor de voo Caio Freitas.

Em sua rede social, a jornalista fez um álbum do evento, que reuniu amigos e familiares na casa da famosa. A comunicadora então postou os cliques do casal, da aniversariante com a avó materna e os outros presentes. Para o momento, a ex-global apostou em um vestido branco enquanto a filha elegeu um verde e surgiu deslumbrante para celebrar seus 27 anos.

"Sábado festivo em casa comemorando o aniversário da @biabonemer e do @caiofrts. Muito bom vê-los tão felizes e cercados de amigos queridos", contou a famosa sobre ter proprocionado a festa para o casal.

Vale lembrar que Beatriz Bonemer assumiu publicamente a relação com Caio Freitas em dezembro do ano passado, quando publicou a primeira foto com o instrutor de voo. Na ocasião, a jovem celebrava 1 mês de namoro.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos e também são pais de Vínicius e Laura - gêmeos de Bia. Atualmente, ambos vivem outros relacionamentos. A jornalista inclusive apareceu com Túlio Gadêlha nas fotos.

Fátima Bernardes abre álbum de fotos no aniversário dos filhos

As famílias deFátima Bernardes e William Bonner estavam em festa na segunda-feira, 21. Isso porque os filhos trigêmeos deles, Vinicius, Laura e Beatriz, acabam de completar 27 anos de vida. Para celebrar a data, a mamãe coruja usou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem especial.

No feed da rede social, ela abriu um álbum de fotos com registros dos herdeiros. "Como passou rápido. Como é gostoso ver tudo que vivemos nos últimos 27 anos. Só que ao separar algumas fotos pra postar, tudo está tão vivo na memória que parece que foi ontem. Que vocês sigam buscando a felicidade, sigam construindo a história de vocês", iniciou a jornalista. Veja as fotos aqui!

