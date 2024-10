Diddy perdeu dinheiro após prisão, mas patrimônio segue alto; veja valores

O impacto na imagem e na reputação de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, afetou consideravelmente a fortuna do rapper

O impacto na imagem e na reputação de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, afetou consideravelmente a fortuna do rapper, mas não o suficiente para que ele deixasse de ser um multimilionário, status que ostenta há décadas. De acordo com informações do jornal O Globo, promotores costumam citar nos tribunais reportagens da mídia que estimam o patrimônio dele em quase US$ 1 bilhão.

Fatores como esse o colocam, no ponto de vista das autoridades, em uma posição favorável para fugir caso ganhe o direito de responder em liberdade aos processos que enfrenta atualmente. Mas isso não quer dizer que sua fortuna não diminuiu ao longo dos anos.

Em junho, alguns meses antes de Combs ser indiciado, a Forbes estimou seu patrimônio líquido em US$ 400 milhões, abaixo dos US$ 740 milhões de 2019. Seus negócios foram impactados com a repercussão das denúncias de abuso sexual contra ele. Com isso, Diddy perdeu o posto de promotor de uma empresa de bebidas alcóolicas. E também vendeu sua participação na empresa de mídia que fundou.

O valor de seu catálogo musical—que inclui colaborações em sucessos como I'll Be Missing You e It's All About the Benjamins—foi comprometido pelo desgaste de sua reputação.

Zack O'Malley Greenburg, jornalista e ex-editor da Forbes, acredita que estimar o patrimônio de Diddy atualmente é "como tentar pegar uma faca que está caindo”. “Eu acredito firmemente que ele já foi bilionário”, disse Greenburg. “Eu acredito firmemente que ele não é mais.”

Filhos apoiam o rapper

Recentemente, o ator e cantor Quincy Brown, um dos sete filhos de Sean Combs, mais conhecido como Diddy, decidiu se pronunciar após ser divulgado que há cinco novos processos contra o magnata da indústria musical americana.

