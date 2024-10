Duda Nagle fala sobre criação de Zoe, filha com Sabrina Sato: 'Muito alegre'

Separado de Sabrina Sato, o ator Duda Nagle contou como divide a criação da filha, Zoe, com a apresentadora no dia a dia

O ator Duda Nagle abriu o coração ao falar sobre a ótima convivência que tem com a ex-companheira, Sabrina Sato. Separados desde 2023, os dois são pais da pequena Zoe, de 5 anos, e possuem uma amizade bastante madura e saudável desde que anunciaram o divórcio.

Em entrevista à 'Quem', Duda revelou como divide a criação da herdeira com a apresentadora. Nascido no Rio de Janeiro e morando atualmente em São Paulo, ele contou que a mãe, a jornalista Leda Nagle, também o ajuda bastante nos cuidados com a menina no dia a dia.

"Meu dia a dia com a Zoe é muito alegre e prazeroso, apesar de ser desafiador. Me esforço ao máximo para estar com ela e manter a rotina dela. Moramos perto, o que facilita as coisas. Mas como Sabrina e eu temos agendas que mudam com frequência, o mais difícil é manter a organização da guarda com antecedência e previsibilidade suficiente para que tudo saia da melhor maneira", explicou Duda Nagle.

Em seguida, o ator explicou que mora bem próximo à Leda, o que acaba facilitando quando ele precisa se ausentar sem programação. "Nós dois moramos em São Paulo no mesmo prédio, mas em andares diferentes. E isso para a Zoe é excelente porque ela pode tomar banho na casa da vovó, jantar na casa do papai e tomar café da manhã na casa da vovó de novo só pegando o elevador. Para a gente facilita muito também por conta da idade da minha mãe. E minha mãe também mantém o apartamento do Rio de Janeiro onde sempre passamos as férias da Zoe", contou.

Duda Nagle fala sobre término com Sabrina Sato

Recentemente, em entrevista ao programa 'Companhia Certa', da RedeTV!, Duda Nagle relembrou o término de seu relacionamento com Sabrina Sato. Os dois ficaram juntos entre 2016 e 2023.

"Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos; a gente tentou mais um pouco. As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal, até para um ator, entre aspas, acaba transparecendo muito", declarou ele, na ocasião.

"Enfim, a gente tomou a decisão e agora nosso desafio é blindar a família, a etapa do casal se encerrou, mas agora o desafio é manter, porque família é eterna. A gente tem que agir pelo bem da Zoe", completou. Atualmente, a apresentadora espera um filho do ator Nicolas Prattes, de quem está noiva.

