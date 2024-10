Irmã desabafa sobre morte trágica de João Rebello: 'Não tinha inimigos'

Irmã de João Rebello, Maria Carol Rebello contou que conversou com o ex-ator mirim horas antes de receber a notícia de sua morte

Irmã de João Rebello, a atriz Maria Carol Rebello participou ao vivo do programa 'Encontro', da TV Globo, nesta segunda-feira, 28. Durante conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, a artista falou sobre a morte trágica do familiar, morto a tiros na Bahia na quinta-feira, 24.

Bastante emocionada, Maria Carol relembrou o momento em que soube da notícia da morte do irmão. De acordo com ela, os dois, que eram bem próximos, haviam conversado horas por mensagem antes do ocorrido.

"Eu tinha acabado de falar com o meu irmão de tarde, minha mãe tinha acabado de conversar por horas com ele. Eu saí do banho e tinha uma mensagem da minha cunhada. Aquela coisa de quem tem uma sensibilidade um pouco mais apurada, eu imaginei que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com meu irmão. Mas eu imaginei um acidente, eu imaginei qualquer coisa, menos o que aconteceu. É muito difícil de acreditar que isso está acontecendo", desabafou ela.

Em seguida, a irmã de João Rebello reforçou que o ex-ator mirim, conhecido por seu papel nas telinhas em 'Bebê a Bordo' (1988) e 'Vamp' (1991), foi assassinado por engano. De acordo com informações de testemunha à polícia local, dois homens se aproximaram do carro do rapaz e atiraram à queima roupa.

"É muito delicado eu falar isso, porque foi um crime muito brutal, né? Meu irmão não foi assaltado e levou um tiro. Meu irmão foi executado brutalmente. Então é muito difícil falar qualquer coisa nessa linha de investigação. A polícia civil está investigando. Eu, particularmente, acho tudo muito lento, muito confuso, mas eu não posso falar", destacou.

"O João era artista, fazia música, arte, festas. Criava som, desde os 6 anos ele trabalha com arte, nascemos dentro do teatro e da televisão. Meu irmão não tinha inimigos", completou Maria Carol Rebello.

Irmã resgata foto de João Rebello com o tio, Jorge Fernando

Irmã de João Rebello, a atriz Maria Carol Rebello usou as redes sociais na noite de domingo, 27, para publicar uma homenagem emocionante ao ex-ator mirim e ao tio, o diretor Jorge Fernando (1955-2019). Em seu Instagram oficial, ela compartilhou uma foto rara e antiga, em preto e branco, dos familiares.

"27 de outubro. Eu celebro vocês. Eu vibro por vocês. Eu amo eternamente. Jorge e João", escreveu Maria Carol na legenda da postagem. Mais cedo, a mãe de João Rebello fez um desabafo comovente e lamentou sepultar o filho no aniversário de morte do irmão, Jorge Fernando; confira detalhes!

