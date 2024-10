Guilherme Fontes revela que largou vício há 36 anos: 'Me fazia muito mal'

O ator Guilherme Fontes surpreendeu ao contar que iniciou um vício ainda na pré-adolescência, aos 12 anos de idade

O ator Guilherme Fontes usou as redes sociais no domingo, 27, para compartilhar com o público um relato de sua vida pessoal. Por meio de seu Instagram oficial, o artista surpreendeu ao revelar pela primeira vez que, há 36 anos, conseguiu largar um vício, iniciado ainda na pré-adolescência.

O eterno Alexandre de 'A Viagem' (1994) resgatou uma foto de quando era mais jovem e contou que possuía o hábito de fumar. De acordo com Guilherme, o primeiro cigarro foi consumido aos 12 anos de idade.

"Imaginar que fumei dos meus tenros 12 anos até os 21 anos. Uma loucura adolescente de autoafirmação. Me sentia estupidamente 'o tal'. Estou há 36 anos livre dessa praga. Tive uma pequena recaída aos 28, 29 anos. Rápida. E foi só. A verdade é que é incrível a sensação de poder no ato de fumar. Pitar. Adorava", iniciou o ator na legenda da postagem.

Em seguida, Guilherme Fontes contou que parou de fumar devido a problemas de saúde, que sempre se agravavam quando ele retomava o hábito. "Só parei porque me fazia muito mal. Todas as vezes que conseguia parar o motivo era sempre o mesmo: estava 100% intoxicado e doente. Caía doente de cama, entupido de secreção, gripado, e assim era obrigado a parar de fumar. É assim que me livrei. Amém", concluiu.

