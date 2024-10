Vicky Justus choca com beleza em fotos na fazenda de Roberto Justus

Em jardim da fazenda de Roberto Justus, Vicky Justus choca ao surgir fofíssima com o cachorrinho em fotos postadas por Ana Paula Siebert

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, deu um show de beleza e muita fofura em novas fotos publicadas na rede social da mãe neste domingo, 27. Na fazenda da família, ela impressionou ao posar no jardim parecendo uma boneca.

Usando um look fofo e combinando com estilo das flores, a menina apareceu até de chapéu de palha na cabeço e encantou ao surgir com um de seus cachorrinhos nas mãos. Sorridente e cheia de charme, Vicky Justus arrancou elogios dos seguidores de Ana Paula Siebert.

"Meu coração aquecido. Qual seu mood de hoje? Hahaha Nina ou Vicky?!", postou a influenciadora digital os cliques encantadores. Nos comentários, os seguidores ficaram perplexos com a aparência da caçula do empresário. "Essas fotos parecem aquelas papeis de carta", falaram sobre a garota lembrar os desenhos. "Essa menina é tão linda que lembra capa de caderno dos anos 2000", compararam.

Ainda em sua rede social, a esposa de Roberto Justus exibiu uma obra de arte diferenciada que colocou em uma das escadas da fazenda. A loira impressionou com a escultura de pedras e de alto valor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert mostra reação da filha de Ticiane Pinheiro ao ver Vicky Justus

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, a pequena Vicky Justus, está estudando no mesmo colégio que Rafaella Justus e a irmã da adolescente, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

Sempre se encontrando no local, as meninas encantam ao surgirem juntas e, após alguns dias de terem ido para o colégio acompanhadas da apresentadora do Hoje Em Dia, as garotas foram flagradas por Ana Paula Siebert.

Abraçando e agarrando Vicky, Manuella mostrou todo seu carinho pela irmã de sua irmã. "Manu esmaga", escreveu a loira ao registrar a filha de Cesar Tralli "amassando" a caçula de Roberto Justus. Veja as fotos do momento fofo aqui.

Leia também: Ana Paula Siebert mostra detalhes da festa de Halloween que fez para filha