Ana Hickmann posa sorridente com o filho e se declara: 'Minha força'

A apresentadora Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com o filho, Alezinho

Ana Hickmann encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta segunda-feira, 28, ao compartilhar uma foto inédita ao lado do filho, Alezinho, de 10 anos.

No clique publicado no feed do Instagram, a apresentadora do programa 'Hoje Em Dia', da Record TV, aparece sendo abraçada pelo o herdeiro, enquanto exibem um belo sorriso. Ao dividir o registro, a noiva do chefe Edu Guedesaproveitou para se declarar para o menino.

"O melhor sorriso desse mundo!!! A mamãe te ama infinito. Nossa vida se transformou, e você sempre feliz e sorridente ao meu lado. Minha força, minha razão de tudo. Tenho muito orgulho de você meu filho. Parabéns pelas suas conquistas!", escreveu Ana Hickmann na legenda.

Os internautas encheram a publicação de mensagens fofas. "O sorriso do Alezinho é tão doce, parabéns, Aninha", disse uma seguidora. "Lindos demais! Deus abençoe sempre", escreveu outra. "O melhor presente que Deus te deu. Ele é o deu combustível diário", falou uma fã. "Que coisa mais linda, Alezinho é um príncipe mesmo", comentou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Edu Guedes revela preocupação de Ana Hickmann antes de assumir namoro

O apresentador e chefe Edu Guedes surpreendeu o público ao revelar que a noiva, Ana Hickmann, enfrentou um momento de incerteza em relação ao casal, ainda no início do romance. O casal, que assumiu o namoro em março deste ano, abriu o coração e contou pela primeira vez como foi o processo até oficializarem a união publicamente.

O assunto foi abordado por Ana e Edu em um vídeo publicado no canal do chefe de cozinha, no YouTube. De acordo com famoso, os dois, que mantêm uma amizade de mais de 20 anos, ficaram indecisos no começo sobre dar um passo a mais na relação. "A gente, no começo, pensou se iria namorar. Porque sempre fomos amigos e não tínhamos essa certeza [...]", começou a explicação. Veja o relato completo!

