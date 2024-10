Dr. Davi Araf constrói trajetória de paixão e inovação na oculoplástica

Especialista reflete sobre sua história, desafios e os rumos da medicina oftalmológica no Brasil.

Experiência, precisão e humanização: essas são as marcas do Dr. Davi Araf, referência nacional em oculoplástica – área que une a delicadeza estética e a exatidão cirúrgica na reconstrução e correção das pálpebras, vias lacrimais e órbitas. Com mais de três décadas de atuação, Dr. Davi transformou vidas e ajudou a moldar a oftalmologia no Brasil, sempre focado em aperfeiçoar as técnicas e na humanização do atendimento.

Formado pela Faculdade de Medicina do ABC em 1989, ele seguiu a inspiração de familiares ortopedistas, mas encontrou na oftalmologia sua verdadeira vocação. “Sempre gostei da área cirúrgica, e na oftalmologia descobri um potencial transformador para a vida dos pacientes que me realiza profundamente”, compartilha. O interesse por unir funcionalidade e estética o levou à oculoplástica, área que, segundo ele, “sempre foi essencial para a saúde e confiança das pessoas, mesmo quando ainda não tinha a visibilidade atual.”

Chefe do setor de Cirurgia Plástica Ocular do Hospital CEMA e médico assistente do Hospital das Clínicas da USP, onde realizou seu Doutorado, Dr. Davi atua também na formação de novos especialistas por meio de programas de fellowship. “Formamos poucos profissionais nessa área, e isso exige dedicação ao treinamento e à compreensão das necessidades dos pacientes”, explica. Entre os procedimentos mais procurados, destaca-se a blefaroplastia, cirurgia estética das pálpebras que, com as novas tecnologias de laser de CO₂ e radiofrequência, oferece precisão e recuperação mais rápida. “Esses avanços proporcionaram resultados naturais e menos invasivos”, acrescenta.



Por sua experiência reconhecida e renomada, o doutor é constantemente procurado por pacientes de todo o Brasil e do exterior. Como secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO), ele compartilha suas técnicas em congressos internacionais e promove cursos para capacitar novos oftalmologistas. “A medicina evolui a cada dia, mas manter a humanização é o diferencial que realmente transforma o atendimento”, reflete.

No Centro Paulista de Pediatria e Oftalmologia (CPPO), fundado com sua esposa, Dra. Litza Neves Araf, Dr. Davi oferece tratamentos modernos e seguros em uma infraestrutura de ponta, com foco no bem-estar e segurança dos pacientes. “Queremos crescer com qualidade e sempre mantendo as pessoas no centro de tudo”, ressalta.

Para as novas gerações de médicos, ele deixa um recado: “Medicina é uma jornada constante. Precisamos aprender sempre, mas, acima de tudo, lembrar que o paciente não é um número, é uma pessoa com histórias e expectativas. Ouçam quem vocês atendem, aprendam com eles, e saibam que a humanização é o que realmente faz a diferença.”

Com sua paixão pela medicina e busca por inovação, Dr. Davi Araf transforma olhares, histórias e forma novos talentos, trazendo à medicina oftalmológica o equilíbrio entre ciência e sensibilidade.

Saiba Mais:

Site: https://cppo.com.br

Instagram: @dr.daviaraf