Doação de Marieta Severo, pausa no casamento de Nanda Costa e término de Maíra Cardi marcam semana

A semana foi agitada para Marieta Severo, Nanda Costa e Maíra Cardi; pensando nisso, a CARAS Brasil fez um resumo do que bombou nos últimos sete dias

A semana foi agitada no mundo das celebridades e nomes como Nanda Costa (38), Marieta Severo (78) e Maíra Cardi (41) ganharam os holofotes. Pensando nisso, a CARAS Brasil separou os principais acontecimentos dos últimos sete dias. Confira a seguir!

No domingo, 1º, os internautas se entristeceram com a morte de um passageiro do navio temático da dupla Maiara(36) e Maraisa(36). O homem teve um mal súbito e não resistiu em 29 de dezembro, porém, a notícia circulou apenas dois dias depois. No mesmo dia, as artistas lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade à família.

Já a segunda-feira, 2, também foi marcada por notícias trágicas. A morte da atriz russa Kamilla Belyatskaya aos 24 anos, do ator sul-coreano ator Park Min-jaeaos 32 anos, e de Paulo Giardini, irmão da atriz Eliane Giardini (72), aos 62 anos, se tornaram notícia no dia.

Apesar disso, a tarde da segunda trouxe uma boa notícia. O ex-atleta Ronaldinho Gaúcho (44) será avô pela primeira vez. O anúncio foi feito nas redes sociais através de seu filho, o jogador de futebol João Mendes de Assis Moreira (19), e de sua nora, Giovanna Buscacio (24).

Na terça-feira, 3, o casamento de Nanda Costa e Lan Lanh (56) ganhou os holofotes. Tudo aconteceu porque a atriz revelou que, em certo momento dos cinco anos de casamento, as duas decidiram dar uma pausa para ficar com outras pessoas. "[E ela falou]: 'Vai viver'. E eu vivi", disse Costa, em entrevista ao Mamilos Podcast.

No mesmo dia, a CARAS Brasil descobriu com exclusividade que Marieta Severo entregou três casas que serão doadas ao Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em conversa com Cida Cabral, gerente do Retiro, ela explicou: "Estamos fazendo essa entrega com a nossa amiga, parceira, colaboradora, generosíssima Marieta Severo. Elas estão sendo entregues aos novos residentes."

Com a chegada da quarta-feira, 4, as atenções se voltaram para a empresária Maíra Cardi. Ela anunciou o fim de seu projeto Seca Você, que ajudou várias famosas e pessoas anônimas a perderem peso. Dias depois de contar que está grávida de Thiago Nigro (34), a ex-BBB revelou que não dará continuidade no projeto nos próximos anos por estar esperando um bebê.

Na quinta-feira, 5, a notícia da morte da influenciadora e empresária de estética Lilian Martins Gomes, mais conhecida como Lili Spada, abalou a web. Ela teria sido diagnosticada recentemente com um tumor, e morreu aos 42 anos.

A sexta-feira, 6, começou animada com a repercussão de uma entrevista de Adriane Galisteu (51) à Revista CARAS. O nome da apresentadora ficou em alta após a estreia da série sobre Ayrton Senna(1960-1994), e, há 25 anos, ela opinou sobre Victoria, suposta filha do piloto com a modelo Marcella Prado(53). Confira aqui!

