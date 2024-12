Morre passageiro em navio de Maiara e Maraisa; saiba mais

Após passar mal em navio de Maiara e Maraisa, passageiro falece aos 41 anos na madrugada de sexta-feira para sábado; veja o que aconteceu

O navio de Maiara e Maraisa teve um passageiro falecido na madrugada de sexta-feira, 29, para sábado, 30. Segundo informações do Splash, do UOL, o homem, de 41 anos, viajava acompanhado da filha e da esposa.

O homem teria morrido após sofrer um mal súbito. A Marinha enviou uma equipe para coletar informações na embarcação para apurar o que aconteceu. O caso será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

Em nota, a PromoAção, organizadora do evento em alto mar, contou que está dando assistência para a família do falecido. "A PromoAção lamenta profundamente o falecimento de um passageiro de 41 anos, ocorrido durante a viagem no navio Maiara e Maraisa. O hóspede, que estava acompanhado por sua esposa e filha, sofreu um mal súbito durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado", falaram.

"Assim que o ocorrido foi identificado, as equipes médicas a bordo foram acionadas e prestaram toda a assistência necessária à família. Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa. Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de dor, e seguimos oferecendo apoio integral para ajudá-los a enfrentar essa difícil situação", divulgaram.

Quando começou o cruzeiro de Maiara e Maraisa?

O cruzeiro temático de Maiara e Maraisa saiu na sexta-feira, 19, de Santos, em São Paulo, e vai até Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além de shows da dupla, o cruzeiro conta com apresentações de Edson & Hudson, Gian & Giovani, Lauana Prado e outros artistas sertanejos e DJs. A viagem chega ao fim na segunda-feira, 02.

