Marieta Severo faz doação de três novas casas ao Retiro dos Artistas: ‘Reconhecimento’

A atriz Marieta Severo (78) esteve nesta terça-feira, 3, no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para participar da entrega de três casas que serão doadas a artistas assistidos pela instituição. A CARAS Brasil teve acesso, com exclusividade, a fotos que mostram a visita da veterana da dramaturgia - que em parceria com Marcelo Caruso, filho da atriz Iris Bruzzi (89), que passou a viver no local nos últimos meses, doou os materiais para a construção dos imóveis. "Reconhecimento", afirma a artista.

Cida Cabral, gerente do Retiro, explica: “Estamos fazendo a entrega das casas; que com a ajuda do nosso grande amigo Marcelo Caruso, estamos realizando esse sonho: a construção dessas três casas. Estamos fazendo essa entrega com a nossa amiga, parceira, colaboradora, generosíssima Marieta Severo. Elas estão sendo entregues aos novos residentes”.

Marieta completa a fala: “Era uma (casa) grande, que estava caindo aos pedaços e virou três casinhas com tudo, conforme a necessidade de todo mundo aqui dentro. Então, é tudo feito visando conforto, carinho (...) É o pensamento de todo mundo aqui”.

Em seguida, Cida pontua: “Ficou um espaço bem amplo, com toda acomodação; tem TV, micro-ondas, ar condicionado, geladeira, armários (...). O residente chegou e morou com essa ajuda da Marieta e do Marcelo Caruso. Eles nos ajudaram muito a realizar esse sonho, de um espaço que estava perdido e que a gente conseguiu recuperar. Recuperamos o espaço e a dignidade de três artistas que estarão residindo nesse local”.

A atriz, então, finaliza: “O mais bonito é que são artistas que a vida inteira deram para nós prazer, alegria, emoções, sensações; que são os músicos, escritores, atores, diretores, todos que vivem disso e que vão ter aqui o reconhecimento disso”.

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas é uma instituição que acolhe e dá assistência a idosos – a maioria deles profissionais da área artística, entre atores, cantores, instrumentistas e produtores em situações de vulnerabilidade.

MAIS SOBRE O RETIRO DOS ARTISTAS

A sede do Retiro dos Artistas fica em Jacarepaguá, e o ator Stepan Nercessian (71) é o presidente. A estrutura física do local conta com um refeitório, teatro, biblioteca, piscina, salão de beleza, capela e centro de fisioterapia, além dos quartos e áreas de convivência. O terreno de 15 mil metros quadrados foi uma doação do jornalista e empresário tcheco Frederico Figner, pioneiro da indústria fonográfica no Brasil.

Atualmente, a casa abriga cerca de 40 moradores, contando com voluntariado para manter suas atividades. Os moradores recebem cuidados multidisciplinares de saúde física, mental e participam de atividades recreativas. São oferecidas aulas de atuação e dublagem, com possibilidade de apresentações teatrais e musicais, sessões de cinema, debates na biblioteca, exposições artísticas, bailes de dança, arteterapia e aulas de escrita.

As atividades são feitas com acompanhamento de profissional da área, para que os idosos tenham maior estímulo cognitivo e formem vínculos com os outros, consigo mesmos e com a comunidade.

Para ajudar o Retiro dos Artistas, você pode contribuir por meio de doação bancária com depósito via banco Itaú (Agência 6138/Conta Corrente 99442-8) ou através do PIX (CNPJ: 49.595.936.0001-00).

