Adriane Galisteu opinou sobre suposta filha de Ayrton Senna: 'Achei parecidos'

Em entrevista concedida há 25 anos à Revista CARAS, Adriane Galisteu falou sobre Victoria, suposta filha de Ayrton Senna com a modelo Marcella Prado

Adriane Galisteu (51) já comentou sobre a possibilidade de seu ex-namorado, o piloto Ayrton Senna(1960-1994), ter sido pai de uma garota chamada Victoria. A pequena seria fruto da relação com a modelo Marcella Prado(53) e, para a apresentadora, não seria impossível a relação ser verdadeira.

"Na nossa primeira viagem juntos, em 1993, ele me falou dela [Marcella Prado]. Não acho impossível a menina ser filha dele. Pela foto, eu até os achei parecidos", afirmou Adriane Galisteu , em uma entrevista à 319ª edição da Revista CARAS.

"Mas o que é certo é certo. Tem que fazer logo o exame e acabar com essa lenga-lenga. Se a menina for filha dele, tem direito a tudo o que for dela. Talvez esteja na hora da família Senna dividir um pouco. Eles já ganharam tanto", afirmou a artista, à época.

No entanto, no início dos anos 2000 ficou comprovado que Victoria, que à época tinha 6 anos, não era filha do piloto, já que dois testes de DNA deram negativos. O resultado de um dos exames, realizado na Clínica Genealógica, chegou a ser entregue na 5ª Vara de Família do Rio de Janeiro.

Galisteu ainda revelou que Senna queria ter seus próprios filhos quando terminasse a carreira na Ferrari. Os planos do piloto eram de cumprir seu contrato de dois anos com a Williams e assinar com a escuderia italiana por outros dois anos. Seriam mais quatro anos correndo até o campeão decidir tornar-se pai. Apesar de não ter tido filhos, ele tinha uma grande ligação com os sobrinhos e, um deles, Bruno Senna (41), seguiu os passos do tio e competiu na Fórmula 1 entre 2010 e 2012.

Ainda na entrevista, Adriane falou sobre a relação com a família Senna após o episódio do enterro do piloto, quando ela foi vetada nas áreas do cemitério separadas para a família. Sobre os irmãos de Ayrton ela afirmou, à época: "Converso com o Leonardo, tenho carinho por ele, não consigo não cumprimentá-lo. Com a Viviane não falo mais, porque ela tem algum problema comigo. Mas não sou de guardar tancor e nem mágoa."

Adriane garante que essa lei também funciona ao contrário. "Não esqueço de quem me ajudou. Sou fiel aos meus amigos, gosto de cultivar as pessoas. Não tenho amnésia, não sofro desse mal. A beleza passa, o sucesso passa, dinheiro a gente perde e ganha de novo. As amizades são para sempre."

