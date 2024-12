Nanda Costa 'pausou casamento' com Lan Lahn e explica motivo

Atriz da Globo, Nanda Costa afirma que retomou a relação com a percussionista Lan Lahn para realizar o seu sonho de ser mãe

A atriz Nanda Costa é casada com a percussionista Lan Lanh há cinco anos. Segundo a artista, em determinado momento, as duas deram 'uma pausa' na relação para ficar com outras pessoas.

"A gente se separou em um momento [do nosso casamento]. Com quatro anos de namoro comecei a olhar para o lado e o nosso combinado é monogâmico. Mas tinha essa coisa de que comecei a olhar para o lado e o combinado não cabia [isso]. Fiquei pensando: 'Como a gente vai fazer?'. [E ela falou]: 'Vai viver'. E eu vivi", disse Nanda Costa, em entrevista ao Mamilos Podcast.

A atriz, conhecida por atuar em produções da Globo, afirmou que a breve separação foi motivada pela vontade de ter novas experiências. Depois de realizá-las, elas deram entrada nos planos de maternidade.

"E que bom que eu quis voltar e deu tempo, mas eu já quis voltar assim 'vivi o que eu precisava', porque tem uma diferença de idade [entre a gente] e faltou eu viver umas coisas... Aí fiz uma bagunça, voltei e a gente conseguiu realizar esse desejo nosso [de ser mãe]".

Relacionamento

Durante a conversa, Nanda também relembrou como conheceu Lan Lanh. Segundo ela, a primeira vez que viu a musicista foi em um show de Cássia Eller, quando tinha apenas 14 anos. Na época, ela já se encantou pela artista, mas conhecê-la era algo que considerava impossível.

20 anos depois, Costa ganhou fama por protagonizar novelas da Globo. Na mesma época, ela e Lan Lanh se encontraram em um restaurante e finalmente se conheceram. Após muita troca de mensagem e amizade, elas começaram a namorar.

"A gente já passou por muitas coisas juntas. Esse tempo [de namoro] escondido [da mídia]... Falar 'eu saí do armário'. Não, eu tirei um armário das minhas costas. [E nós passamos por] momentos delicados, difíceis de perda, pandemia, obras, mudança, fertilização, luto de tentar engravidar e não conseguir"., contou.

Nanda Costa e Lan Lanh são mães das gêmeas Tiê e Kim, de 2 anos. A atriz aproveitou o espaço no podcast para se declarar para sua parceira de vida, agradecendo por todo apoio e carinho. "Ela tem uma simplicidade que é muito linda e eu não toparia [construir] uma família se não fosse com ela. Ela me fez ter vontade de ser mãe, ampliar a família".