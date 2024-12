Maiara e Maraisa se manifestam após morte de passageiro em navio

Na tarde deste domingo, 1, as cantoras Maiara e Maraisa se manifestaram sobre a morte de um passageiro no navio temático das sertanejas

“Lamentamos muito, desejamos que em algum momento possamos dar um abraço na esposa e na filha e expressar nosso carinho e solidariedade, nossa equipe está acompanhando junto a PromoAção , como tudo está sendo conduzido”, disse a nota.

O que aconteceu?

O homem teria morrido após sofrer um mal súbito. A Marinha enviou uma equipe para coletar informações na embarcação para apurar o que aconteceu. O caso será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

Em nota, a PromoAção, organizadora do evento em alto mar, contou que está dando assistência para a família do falecido. "A PromoAção lamenta profundamente o falecimento de um passageiro de 41 anos, ocorrido durante a viagem no navio Maiara e Maraisa. O hóspede, que estava acompanhado por sua esposa e filha, sofreu um mal súbito durante a noite e foi encontrado sem vida na manhã deste sábado", falaram.

"Assim que o ocorrido foi identificado, as equipes médicas a bordo foram acionadas e prestaram toda a assistência necessária à família. Além disso, estamos trabalhando em total colaboração com as autoridades competentes para assegurar que todos os procedimentos sejam realizados de maneira adequada e respeitosa. Nos solidarizamos com a família e amigos neste momento de dor, e seguimos oferecendo apoio integral para ajudá-los a enfrentar essa difícil situação", divulgaram.

Quanto custou para participar do cruzeiro de Maiara e Maraisa?

O navio do cruzeiro de Maiara e Maiara contou com cabines de vários preços e tamanhos. A mais barata era a cabine interna, que foi vendida por R$ 3.150 por pessoa na acomodação dupla. Enquanto isso, a cabine mais cara foi vendida por cerca de R$ 22 mil. Além disso, os passageiros ainda tiveram outros encargos, como a taxa de porto, que é de cerca de R$ 900 por pessoa.

O cruzeiro acontece entre os dias 29/11 e 02/12 e contará com shows de Maiara e Maiara, Leonardo, Cesar Menotti e Fabiano, Edson e Hudson e mais artistas convidados. O navio saiu de Santos e vai até Angra dos Reis e Búzios, no Rio de Janeiro.

