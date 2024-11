Deborah Secco impressiona ao mostrar barriga muito seca em novas fotos

Em fotos curtindo com a filha Maria Flor, Deborah Secco impressiona ao exibir físico bem sequinho e torneado; confira os cliques

A atriz Deborah Secco mostrou como aproveitou este sábado, 30, ao lado da filha, Maria Flor, e de outras pessoas próximas. Em sua rede social, a famosa postou os registros e chamou a atenção novamente com o seu físico atual.

Usando um dos biquíni se sua marca, a musa deixou suas curvas torneadas à mostra e não passou despercebida. Ostentando sua barriga bem seca, Deborah Secco surpreendeu com suas curvas bem torneadas e desenhadas.

"Sábado cheio de amor...", escreveu a artista ao fazer o álbum curtindo um local com cachoeira, natureza, comida boa e bastante gente querida. Nos comentários do post, ela recebeu elogios. "Que lindas", admiraram ao vê-la com a herdeira, fruto do casamento vivido com Hugo Moura.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Deborah Secco compartilhou os cliques de sua primeira comemoração de aniversário. Nos registros, ela mostrou a festa que fez em um restaurante para receber familiares e amigos próximos. Após a reunião, ela teve outra em São Paulo com um bolo gigante e a presença de famosas.

Ex-marido de Deborah Secco está namorando?

O ator e diretor Hugo Moura usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar uma nova foto com a namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Discreto, o ex-marido da atriz Deborah Seccoassumiu o romance com a comunicadora no início de novembro, após fortes rumores de que estariam vivendo um affair.

Em seu instagram oficial, Hugo publicou um clique tirado diretamente de uma câmera analógica, com efeito preto e branco, ao lado de Maria Clara. Enquanto o diretor registra o momento especial, a jornalista aparece sorridente no fundo da foto.

É bom lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim da relação em abril deste ano. O diretor e a atriz são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos, e têm uma boa amizade.

