Saiba qual é o significado do nome da filha de Luan Santana e Jade Magalhães

Luan Santana e Jade Magalhães revelaram qual é o nome da filha! Saiba qual é o significado da escolha do casal para a primeira filha

O cantor Luan Santana acabou com o mistério e revelou qual é o nome de sua primeira filha, fruto do noivado com Jade Magalhães. Em uma participação no podcast Podpah, ele contou que a bebê vai receber o nome de Serena. Que tal saber o significado?

O nome Serena tem o significado de calma, tranquilidade e serenidade . De acordo com o site da Revista Crescer, este nome tem origem latina e carrega uma aura de paz, e acredita-se que venha do latim ‘serenus’, que significa calmo.

Serena é um nome comum na Itália, Brasil, Portugal e Espanha, mas também é usado em países como Estados Unidos e Alemanha. O nome ficou mais popular no Brasil na última década.

Vale lembrar que Luan e Jade se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’. A primeira filha deles deve nascer no início de 2025.

Inspiração para o quarto da filha de Luan Santana

O cantor Luan Santana e a namorada, a influencer Jade Magalhães, já estão pensando em como será o quarto de bebê da filha! Nesta terça-feira, 23, ela deu um spoiler para os fãs sobre suas inspirações para a decoração do quartinho da herdeira.

Em uma foto nos stories do Instagram, Jade mostrou uma área de um quarto de menina montado em um showroom. Jade exibiu a foto de um quarto com decoração romântica, feita em tons de rosa e branco e com vários detalhes encantadores.

O ambiente contava com papel de parede com desenhos de flores, quadros decorativos, enxoval xadrez, berço rosa e até uma mini penteadeira.

“Finalizando os detalhes do quartinho da boneca”, disse ela. Por enquanto, Jade não atualizou os fãs sobre como anda a montagem do quarto da filha e também não contou qual foi o tema escolhido. Ela apenas mostrou as opções de tecidos na cor rosa.

