Luan Santana revela nome de sua primeira filha com Jade Magalhães

Luan Santana fez a alegria de seus fãs ao revelar qual será o nome de sua primeira filha com a influenciadora digital Jade Magalhães, que está no sétimo mês de gestação.

O cantor participou do 'PodPah' nesta quinta-feira, 21, e durante a conversa com os apresentadores Igão e Mítico, ele contou que a bebê, chamada de 'Meteora' pelos fãs do artista, em referência ao seu primeiro sucesso, 'Meteoro', lançado em 2009, se chamará Serena.

A revelação aconteceu quando Luan falava sobre sua carreira internacional. "Vou ter que ter muito tempo para me dedicar a isso e agora com a Serena chegando também... Cara, eu achei lindo esse nome", disse o papai.

Luan e Jade anunciaram que seriam pais pela primeira vez em julho. Alguns dias após o anúncio, o cantor fez uma reflexão sobre a paternidade. "Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei", começou.

"Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. Que doidera. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê", completou.

Luan Santana mostra barriguinha de Jade Magalhães e se declara para a filha

Neste último sábado, 16, Luan Santana compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece ao lado de Jade Magalhães e fez questão de dar ênfase na barriguinha de grávida. O cantor ainda fez questão de se declarar para a herdeira. "A fase mais especial das nossas vidas. Já te amamos, minha filha", escreveu ele na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. Veja a publicação!

