César Tralli recebe visita inesperada em seu aniversário: 'Emocionado'

O jornalista e apresentador César Tralli foi supreendido por uma visita especial nos Estúdios Globo, em São Paulo, nesta segunda-feira, 23. Em comemoração ao aniversário de 54 anos, a sua filha Manuella, de 5 anos, fruto do relacionamento com a apresentadora Ticiane Pinheiro, foi até o trabalho do pai, pela primeira vez, para entregar uma carta que fez para parabenizá-lo.

"Hoje é aniversário do melhor marido do mundo e a Manu fez uma surpresa para o papai no trabalho, visitando o estúdio pela primeira vez. Feliz aniversário para o melhor papai do mundo! Saúde, amor e muitas felicidades! Obrigada por existir meu amor!!! Te amamos muito", escreveu compartilhando, nas redes sociais, um vídeo do momento fofo da garotinha de cinco anos.

Confira, abaixo, o registro:

"Feliz demais com essa surpresa toda especial. Fiquei emocionado. Muito. Eu agradeço a Deus todos os dias pela existência de vocês em minha vida. Sou um homem que cada dia mais valoriza e celebra a família. Você, minha companheira, minha esposa linda, e minhas filhas, Manu e Rafa, me preenchem de propósito e felicidade", escreveu Tralli, na publicação de Tici.

Tralli ainda falou da saudade de Rafaella Justus, que viajou com o pai, Roberto Justus, a madrasta, Ana Paua Siebert, e a irmã, Vicky, para a Europa. "Ela faz muita falta entre nós. Logo mais chegam as nossas férias juntos! Amo vocês", encerrou.

Rafaella Justus homenageia César Tralli em aniversário

Nesta segunda-feira, 23, Rafaella Justus publicou uma foto ao lado do padrastoCésar Tralli para parabenizá-lo pelos seus 54 anos: "Parabéns para o pai postiço que a vida me deu. Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também", iniciou nos stories do Instagram. Confira!

