Rafaella Justus posa em meio à neve com look de R$ 14 mil

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, está curtindo uns dias de descanso na Suíça e posou com um look avaliado em R$ 14 mil

Em suas redes sociais, Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Atualmente, a jovem de 15 anos está curtindo uma viagem para a Suíça acompanhada pelo pai e pela madrasta Ana Paula Siebert. Rafa faz questão de mostrar todos os momentos em sua conta no Instagram.

Nesta sexta-feira, 20, a jovem publicou algumas fotos em que aparece em meio à neve. Para a ocasião, Rafaella apostou em um macacão xadrez de azul da grife Goldbergh, avaliado em R$ 7,3 mil. Já o casaco usado por ela custa cerca de R$ 4,3 mil. Para completar, ela usou um óculos da Dior de R$ 2,5 mil, totalizando um look de R$ 14,1 mil.

"O que é um pontinho azul na montanha?", escreveu ela na legenda da publicação. Ticiane fez questão de comentar. "Minha princesa", escreveu a apresentadora.

Ticiane Pinheiro comenta sobre passar o Natal longe da filha

A apresentadora Ticiane Pinheiro decidiu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram nesta sexta-feira, 20 para interagir com seus seguidores. Durante o bate-papo, a apresentadorafoi questionada sobre o motivo pelo qual sua filha mais velha, Rafaella Justus, não vai passar o natal com ela.

"Por que a Rafa não vai passar o Natal com você esse ano?", quis saber a pessoa. "Todo ano ela passa o Natal comigo. Mas, nesse ano, o pai dela vai pra Lapônia e eu não poderia negar esse convite do pai dela para ir a um lugar tão mágico e especial. É uma oportunidade para ela conhecer", explicou a apresentadora.

Apesar de concordar com a ideia de a filha viajar com Roberto Justus, a madrasta Ana Paula Siebert e da irmã caçula, Vicky, Ticiane confessou que vai sentir saudade da herdeira. "Esse ano, vou ficar com o coração na mão por ela estar longe, mas eu sei que ela está se divertindo. Isso é o mais importante", disse ela.

Em seguida, ela contou como pretende passar a data especial. "Vai ser na minha casa esse ano com uma ceia para toda a família. Vai ser muito legal. E muito divertido como sempre", contou ela, que completou dizendo que optou por encomendar a ceia. "Eu sei que fazer a ceia de Natal dá muito trabalho. Então eu costumo geralmente encomendar".

