Helô Pinheiro exalta o genro, César Tralli, em participação no 'Altas Horas'

No último sábado, 21, Helô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e César Tralli participaram do Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. Durante a atração, a eterna Garota de Ipanema aproveitou o espaço para fazer uma declaração carinhosa ao genro e arrancou elogios dos internautas pela atitude.

“Eu tenho um genro inteligente, bonito, agradável, um ótimo pai, um ótimo marido!”, iniciou Helô. "Quando eu conheci, eu falei 'Nossa, dessa vez eu acho que a Tici vai curtir a vida dela. Eu senti segurança, mais firmeza na coisa. Esse é para sempre", completou, arrancando risadas do público.

Na web, os internautas elogiaram o jornalista e a declaração de Helô. "Não tem como não gostar, ele parece ser muito gente boa mesmo! E o fato delas que convivem falarem só comprova", disse uma fã. “Helô Pinheiro é mesmo uma sogra de ouro”, ressaltou outra.

Helô Pinheiro impressiona ao combinar look com Ticiane Pinheiro e a neta

Nos últimos dias, Helô Pinheiro, assim como muitos outros famosos, marcou presença no evento da decoradora de festas Andrea Guimarães. Ao lado da filha, Ticiane Pinheiro, e da neta, Rafaella Justus, a eterna Garota de Ipanema surgiu deslumbrante no local.

No último dia 10, ela postou uma foto de quando estavam na festa especial de fim de ano e chamou a atenção ao surgir com suas herdeiras de looks da mesma cor. A neta, de 15 anos, apostou em um macacão, Helô e Ticiane em vestidos elegantes.

"Três gerações na festa da nossa amiga linda", escreveu a artista. Nos comentários, além de elogios, Rafa Justus e a mãe se declararam. "Mulheres da minha vida! Amo", falou a adolescente. "Te amo", disse a esposa de César Tralli. Veja o registro!

