Rafaella Justus homenageia o padrasto Cesar Tralli em aniversário

Rafaella Justus usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para o padrasto Cesar Tralli, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Rafaella Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 23, a jovem de 15 anos publicou em seu Instagram Stories uma foto ao lado de seu padrasto Cesar Tralli, que está completando 54 anos.

"Parabéns para o pai postiço que a vida me deu. Eu sou tão grata por ter alguém tão especial por perto, fazendo minha mãe feliz, e me fazendo muito feliz também. Você me ensina a cada dia, que sorte a minha por você ter entrado na minha vida há 11 anos. Você sempre me guia a enxergar o 'copo meio cheio' em todas as situações. Obrigada por cada conselho, cada conversa e por tudo o que você já fez por mim e pela nossa família. Você é incrível, te desejo tudo de mais lindo sempre!! Meu eterno Biscoito/Bis! Muita saúde! Te amo demais", escreveu a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Além de Rafaella, Ticiane também é mãe de Manuella, de cinco anos, do atual casamento com Tralli.

Festa

O apresentador César Tralli está completando 54 anos nesta segunda-feira, 23, e foi surpreendido com uma festa de aniversário na redação da TV Globo em São Paulo, onde apresenta o Jornal Hoje. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ele apareceu segurando o bolo que ganhou dos colegas e fez um discurso para agradecer.

"Como não amar esta equipe? Meu muito obrigado por tanto carinho e consideração. Meu níver fica ainda mais especial na companhia de vocês. Agradeço com todo meu amor. Um beijo no coração!", escreveu o jornalista na legenda.

No vídeo, ele apareceu dizendo para a equipe: "Quero agradecer de coração o carinho de vocês, o bolo, os salgadinhos e, acima de tudo, o calor humano, que, ao meu ver, é o mais importante. Eu sei que não é fácil fazer aniversário nessa época do ano, mas o fato de ter vocês aqui comigo me deixa extremamente feliz. Amo demais vocês e amo trabalhar com vocês. Agradeço ao Papai do Céu por estar aqui com vocês".

