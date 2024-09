Cesar Tralli mostra como mantém a família por perto quando está viajando

Longe de casa, Cesar Tralli mostra como mata a saudade da família quando não está com Ticiane Pinheiro, a filha e Rafaella Justus; veja

O apresentador Cesar Tralli mostrou como faz para manter a sua família próxima dele mesmo quando não está em casa. No Rio de Janeiro para cobrir William Bonner no Jornal Nacional, o âncora do Jornal Hoje postou uma foto de um porta-retrato de seus amores.

No objeto, o jornalista mostrou a imagem da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, de sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, e a enteada, a jovem Rafaella Justus, que acabou de celebrar a chegada de seus 15 anos com um festão luxuoso.

"Meus amores", escreveu o apresentador ao exibir o objeto cheio de significado para ele em meio a uma rotina agitada de trabalho.

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro compartilhou um momento admirando o esposo na bancada do Jornal Nacional. Na companhia de uma de suas irmãs, ela deu audiência para emissora concorrente da sua.

Ainda na última semana, Cesar Tralli chamou a atenção ao revelar onde come sua "marmita na firma". Em São Paulo, o comandante do Jornal Hoje mostrou o cantinho da emissora onde gosta de fazer seu horário de almoço.

