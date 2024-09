Helô Pinheiro manda recado ao ver César Tralli no 'Jornal Nacional': “Competência”

Mãe de Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro abre o coração e manda mensagem sincera ao ver César Tralli apresentar o 'Jornal Nacional'

Na terça-feira, 10, Cesar Tralli esteve à frente da bancada do 'Jornal Nacional' para substituir William Bonner. Além de ganhar elogios do público, o jornalista também recebeu uma mensagem carinhosa de sua sogra, Helô Pinheiro. Em suas redes sociais, a eterna ‘Garota de Ipanema’ mostrou que acompanhou o noticiário e rasgou elogios ao genro.

Através dos stories do Instagram, Helô compartilhou uma foto de sua televisão para mostrar que estava ligada no jornal da Globo. Na legenda, ela abriu o coração em um recado sincero: "Quanto orgulho tenho e, com certeza, sua mãe Edna também teria”, ela falou sobre a mãe do apresentador, Edna Tralli, que morreu em um acidente aéreo em 2022.

“Vê-lo no 'Jornal Nacional' é confirmar sua excepcional competência e ao lado da Renata Vasconcellos, uma dupla dinâmica", Helô rasgou elogios ao genro, que é casado com uma de suas três filhas, a também apresentadora Ticiane Pinheiro, desde 2017. Juntos, eles tiveram uma filha, Manuella Pinheiro Tralli, que está com cinco anos.

Helô Pinheiro manda recado ao ver César Tralli apresentar o 'Jornal Nacional' - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que César Tralli deve permanecer mais alguns dias no comando do ‘Jornal Nacional'. Isso porque William Bonner está longe da bancada após sair de férias. A ausência do titular começou a contar na última segunda-feira, 2 de setembro, e vai durar duas semanas. O retorno dele está previsto para 16 de setembro de 2024.

Williiam Bonner tirou um período de férias de duas semanas para viajar com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Neste momento, os dois estão em Paris, na França, que é onde dois filhos dele, Laura e Vinicius, vivem há alguns anos. Enquanto isso, Tralli está passando uma temporada no Rio de Janeiro para comandar o JN.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

César Tralli relembra morte da mãe em acidente aéreo:

Na última sexta-feira, 6, César Tralli esteve no Conversa com Bial, da TV Globo, para conversar sobre a carreira jornalística, além de falar sobre sua vida fora das câmeras. Durante a atração comandada por Pedro Bial, o jornalista relembrou as perdas de sua irmã, em 2018, e da mãe, que faleceu há menos de 2 anos em um acidente aéreo no interior de São Paulo.