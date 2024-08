Cesar Filho assume o fogão de casa e surpreende Elaine Mickely: 'Demais'

Com falta de funcionária, Cesar Filho assume cozinha de sua mansão e surpreende a esposa, Elaine Mickely, com almoço fresquinho; veja

Após alguns dias curtindo uma viagem romântica, Cesar Filho e Elaine Mickely voltaram para sua mansão em Alphaville, em São Paulo, e o comunicador surpreendeu a amada. Nesta quarta-feira, 14, a esposa do apresentador do SBT mostrou que ele assumiu o comando do fogão para fazer o almoço deles.

Com a falta de uma das colaborados da residência, o jornalista mostrou seus dotes culinários para a mulher, com quem teve os dois filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar, jovem que se casou nas últimas semanas e está em lua de mel com a esposa.

Orgulhosa com o resultado, Elaine Mickely gravou o prato e exibiu a comida feita pelo amado. Macarrão e carne foram os itens preparados pelo famoso. "Olha se esse prato não é perfeito demais", aprovou a artista.

Atualmente vivendo em uma grande mansão luxuosa em Alphaville, o casal mostra ter uma vida estável com diversas comodidas, mas, segundo Elaine Mickely nem sempre foi assim. A atriz então contou que houve uma época que o apresentador ficou sem emprego fixo, cerca de nove anos. O momento coincidiu com o início do casamento e quando tiveram a primeira filha que hoje está com 24 anos. Saiba mais aqui.

Elaine Mickely mostra que não teve bebidas no casamento do filho

O casamento do herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, com Júlia Vieira aconteceu no interior de São Paulo e o evento deixou os fãs da família perplexos com os detalhes luxuosos. Em sua rede social, a esposa do apresentador do SBT compartilhou cada momento e, na terça-feira, 06, mostrou como foi o cardápio de bebidas.

Evangélicas, as famílias dos noivos dispensaram os drinks com álcool e ofereceram para os convidados apenas bebidas não alcoólicas. A ex-atriz global então falou sobre eles seguirem a religião, inclusive, Luigi Cesar só foi morar com a noiva após o casamento religioso.

"Não tinha álcool não! Bebidas deliciosas e lindas", compartilhou o cardápio de drinks que estava disponível para os presentes escolherem. Os convidados ainda puderam usufruir de um banquete luxuoso.