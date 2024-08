Cesar Filho surge em clima de romance com Elaine Mickely durante viagem

O jornalista Cesar Filho compartilhou algumas fotos beijando e abraçando a esposa, Elaine Mickely, durante uma viagem romântica

Alguns dias após o casamento do herdeiro, Luigi Cesar, o jornalista Cesar Filho decidiu curtir um momento a sós com a esposa, Elaine Mickely.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador postou algumas fotos em que aparece em clima de romance com a amada durante uma viagem. Sem revelar o destino, ele mostrou que os dois estão hospedados em uma casa em frente a praia.

Nos cliques, Elaine aparece usando um biquíni branco, uma saída de praia longa, da cor amarela, chapéu e óculos escuros. Já Cesar está de bermuda, camiseta e óculos de sol. Eles se abraçam e se deixam enquanto posa em um belo cenário. "Um pouquinho do nosso final de semana em clima de lua de mel", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs elogiaram o casal. "Casal lindo. Que Deus abençoe sempre a união de vocês", disse uma seguidora. "Que lindos", escreveu outra. "O filho que casa e vocês saindo de lua de mel", brincou uma fã.

Recentemente, Elaine abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e respondeu a algumas dúvidas dos seguidores, uma enviada foi sobre eles já terem tido falta de dinheiro. "Faço questão de responder, tivemos dificuldades sim, principalmente no início do nosso casamento...", confessou ela em um trecho.

Confira:

Elaine Mickely mostra que passou madrugada em hospital

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, mostrou em sua rede social nesta última quarta-feira, 07, que passou a madrugada no hospital. Sem dizer quem estava acompanhando, a ex-atriz global contou apenas que a pessoa não tem previsão de alta pelos próximos dois dias.

A mulher do apresentador do SBT tirou apenas uma foto da enfermaria onde estava e compartilhou o momento com sua fé. A famosa então falou sobre crer que deus opera milagres e que está ao lado de uma pessoa que ama muito. "Hoje a minha madrugada foi aqui... Acompanhando uma pessoa muito amada e importante pra mim. Sem previsão de alta pelas próximas 48 horas!", escreveu.