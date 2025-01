Casamento de Will Smith e Jada Pinkett Smith possui acordo bizarro

Uma fonte próxima a Will Smith e Jada Pinkett Smith revelou que os famosos possuem um acordo bizarro no casamento. Saiba mais!

Sem sombra de dúvidas, a relação entre Will Smith e Jada Pinkett Smith é uma das mais misteriosas da indústria do entretenimento.

Os famosos oficializaram a união em 1997 e estão casados até hoje. Ou será que não? Em outubro de 2023, a artista revelou que eles estão separados desde 2016, porém não cogitam a possibilidade de um divórcio.

Uma fonte próxima ao casal conversou com a revista People e deu mais detalhes sobre a dinâmica inusitada. “Eles têm vidas separadas, mas não cortaram seus vínculos. Chame do que quiser. Eles ainda estão juntos, mas vivem em casas separadas”, contou o informante.

Will e Jada são pais de Jaden Smith, de 26 anos, e de Willow Smith, de 24. O famoso ainda tem Trey Smith, de 32 anos, fruto do seu primeiro casamento com Sheree Zampino.

O último trabalho de Will Smith foi no filme Bad Boys: Até o Fim, lançado em 2024, em que ele interpretou o Detetive Mike Lowrey.

Trajetória

Willard Carroll Smith II nasceu em 25 de setembro, na Filadélfia, filho de uma administradora do conselho escolar do estado e um técnico de refrigeração. Foi apenas com 22 anos que o garoto que sonhava em ser rapper viu sua vida se transformar, ganhou os holofotes e passou a ser conhecido como Will Smith, astro mundial.

Dono de um patrimônio bilionário (R$ 1,7 bilhão, segundo a Forbes), Will Smith coleciona prêmios , é casado com a atriz Jada Pinkett Smith e pai dos artistas Jaden Smith, Willow Smith e Trey Smith, fruto da relação com Sheree Zampino. Mesmo com todo o sucesso, o ator não perdeu a essência que mostrou como o príncipe de Bel-Air de Um Maluco no Pedaço (1990-1996).

Foi com a sitcom que o ator passou a ser nacionalmente conhecido. Na história, um jovem chamado Will deixava sua casa humilde na Filadélfia para morar com o tio bem-sucedido e os primos mimados em Los Angeles, na Califórnia. Não demorou muito para que o jeito despojado, alegre e simples do personagem, que carregava boa parte da essência do ator, ganhasse o público.

E a simplicidade de Will Smith continuou: Em entrevista concedida à Complex, ele assegurou que dinheiro "não garante a felicidade".

Em paralelo à personalidade receptiva, está o gigante dos cinemas. Além da série de sucesso, ele também esteve em títulos e franquias marcantes como MIB - Homens de Preto (1997), À Procura da Felicidade (2006), Eu Sou a Lenda (2007) Beleza Oculta (2016), Aladdin (2019), King Richard: Criando Campeãs (2021) e Emancipation (2022).

