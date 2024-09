Will Smith chega aos 56 com essência do príncipe de Bel-Air e R$ 1 bilhão no bolso

Dono de uma carreira de sucesso, Will Smith completa 56 anos brilhando com um patrimônio bilionário, mas não abandona lado humano

Willard Carroll Smith II nasceu em 25 de setembro, na Filadélfia, filho de uma administradora do conselho escolar da estado e um técnico de refrigeração. Foi apenas com 22 anos que o garoto que sonhava em ser rapper viu sua vida se transformar, ganhou os holofotes e passou a ser conhecido como Will Smith —astro mundial que completa 56 anos nesta quarta-feira.

Dono de um patrimônio bilionário (R$ 1,7 bilhão, segundo a Forbes), Will Smith coleciona prêmios , é casado com a atriz Jada Pinkett Smith (53) e pai dos artistas Jaden Smith (26), Willow Smith (23) e Trey Smith (31), fruto da relação com Sheree Zampino. Mesmo com todo o sucesso, o ator não perdeu a essência que mostrou como o príncipe de Bel-Air de Um Maluco no Pedaço (1990-1996).

Foi com a sitcom que o ator passou a ser nacionalmente conhecido. Na história, um jovem chamado Will deixava sua casa humilde na Filadélfia para morar com o tio bem-sucedido e os primos mimados em Los Angeles, na Califórnia. Não demorou muito para que o jeito despojado, alegre e simples do personagem, que carregava boa parte da essência do ator, ganhasse o público.

E a simplicidade de Will Smith continuou: Em entrevista concedida à Complex, em março deste ano, ele assegurou que dinheiro "não garante a felicidade"; em sua passagem pelo Brasil, após o show no Rock in Rio 2024, fez questão de encontrar seu "sósia baiano", Naio Barreto, e chegou a gravar uma trend com ele; a jornalista Maju Coutinho (46) até o classificou como "um cara super gente boa."

Em paralelo à personalidade receptiva, está o gigante dos cinemas. Além da série de sucesso, ele também esteve em títulos e franquias marcantes como MIB - Homens de Preto (1997), À Procura da Felicidade (2006), Eu Sou a Lenda (2007) Beleza Oculta (2016), Aladdin (2019), King Richard: Criando Campeãs (2021) e Emancipation (2022).

O lado humano do artista também já o deixou envolvido em polêmicas. Durante o Oscar de 2022, o apresentador Chris Rock (59) fez uma piada sobre a ausência de cabelo de Jada. A esposa de Will Smith tem alopécia, uma condição autoimune que provoca queda acentuada dos fios. Ele reagiu ao comentário subindo ao palco e dando um tapa no rosto do comediante.

Foto: Getty Images

O incidente fez com que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos o suspendesse por 10 anos, fazendo com que o artista fique impedido de participar de eventos organizados pela instituição até 2032. Antes mesmo da suspensão, ele já havia renunciado à filiação na organização.

"Eu traí a confiança da Academia. Tirei de outros indicados e vencedores a oportunidade de celebrar e serem celebrados por seu trabalho extraordinário. Por isso, estou renunciando a minha filiação à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho julgar apropriadas", disse à época.

Apesar disso, ele não parou de produzir e fazer sucesso. Will Smith foi uma das estrelas internacionais a se apresentar no Rock in Rio na última quinta-feira, 19, e já tem cinco filmes em pré-produção —dentre eles a continuação de Eu Sou a Lenda. Neste ano, ele ainda lançou Bad boys: Até o fim com Martin Lawrence (59) e Vanessa Hudgens (35).

CARREIRA MUSICAL

Antes de se tornar um fenômeno no mundo da atuação com mais de 70 milhões de seguidores, Will Smith pretendia seguir a carreira como rapper. Ele iniciou a carreira musical em 1980, e foi como parte da dupla DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince que lançou o primeiro disco, Rock the House, em 1987.

Em entrevista, ele já revelou que no início da carreira precisou assinar contratos arriscados para conseguir trabalhos musicais. Durante a conversa, ele afirmou que, uma vez, tentou fechar um acordo com um gângster, porém, a situação deu errado.

"Assinei um contrato com um gângster que depois tentou atirar na gente. Ele era um gângster ferrado, mas as balas eram de verdade. Uma vez ele acertou o nosso carro com cinco ou seis tiros. Foi muito assustador, mas você não pensa nisso enquanto as coisas estão acontecendo, você só tenta fugir. Ele teria matado a gente se ele soubesse atirar de verdade."