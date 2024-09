Lexa se emociona ao conhecer Will Smith: ‘Extremamente acolhedor’

Lexa dividiu fotos e vídeos ao lado do artista, que também se encontrou com outros famosos; Will se apresentou no Rock in Rio na noite de quinta, 19

Na noite de quinta-feira, 19, Lexa não segurou a emoção ao conhecer Will Smith no Rock in Rio. A cantora não só dividiu uma foto ao lado do astro, como mostrou um vídeo do momento do encontro. Will foi a penúltima atração do palco Sunset. O artista trouxe seu rap para o festival e homenageou Sergio Mendes.

"Que demais! Feliz demais! Ainda sem palavras", compartilhou pelo seu Instagram. "Conhecendo o gigante @willsmith, eu só conseguia dizer o quanto eu sou fã, que era maravilhoso aquele momento e que ele era muito especial! E ele foi EXTREMAMENTE acolhedor!", completou.

Além de postar as fotos com o astro, a cantora compartilhou um vídeo do momento do encontro e divertiu os fãs: “Ele é muito simpático amiga!!! Amoooo”, escreveu uma, “Eu te conhecendo assim a primeira vez”, comentou um fã da Lexa, “Que delícia ver sua felicidade”, disse uma terceira.

A cantora não foi a única celebridade a se encontrar com Will. Nesta quarta-feira, 18, Luciano Huck agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto com Smith no story de seu Instagram. Na foto o apresentador brasileiro colocou lado a lado a nova selfie com o astro de Hollywood e uma foto de 10 anos atrás.

“Querido Will Smith, foi um prazer vê-lo novamente exatamente 10 anos depois. O tempo também tem sido bom para nós”, escreveu. A cantora Iza também viveu um momento especial com o Will Smith na noite de terça-feira, 17. Os dois se encontraram em um jantar em um restaurante no Rio de Janeiro com a presença de outras personalidades e famosos, como Xamã e Maju Coutinho.

Lexa abre o jogo sobre data de casamento com Ricardo Vianna

Lexa e Ricardo Vianna estão noivos desde fevereiro deste ano, mas parece que o casamento ainda vai demorar um pouco para aconteceu. A cantora participou do programa The Noite, que vai ao ar nesta quarta-feira, 11, no SBT, e abriu o jogo sobre a data provável da cerimônia.

"Estou noiva, mas a gente está indo devagarzinho. A gente vai fazer um ano agora, aí ano que vem a gente se casa. A gente tem que viver", disse ela.

Na ocasião, a famosa também revelou que não tem pretensão de ter uma carreira internacional. "Quando chegou essa proposta para gravar essas músicas fora do Brasil, falei ‘gente, mas minha carreira é bem brasileira, não tenho essa pretensão’. Começar do zero, lá fora, é muito trabalhoso. Demorei muitos anos para conquistar minhas coisas no Brasil, falando português. Então, assim, bato palma mesmo para quem tenta carreira internacional. Para mim, é algo que vai ser orgânico, se tiver que acontecer".