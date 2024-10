Câncer de Vera Viel, internação de Raquel Brito e susto de Virginia marcam semana

Últimos dias foram agitados para famosos como Vera Viel, Raquel Brito e Virginia; pensando nisso, a CARAS Brasil preparou o resumo da semana, confira!

A semana foi bastante agitada no mundo dos famosos, especialmente para celebridades como Vera Viel (48), Raquel Brito (23) e Virginia Fonseca (25). Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo do que foi mais marcante no universo das celebridades nos últimos sete dias. Confira a seguir!

Logo no domingo, 6, Neymar (32) e Bruna Biancardi (30) encantaras os fãs e internautas ao compartilhar a comemoração do primeiro ano de Mavie. A festa aconteceu no Regis Red Sea Resort, um hotel de luxo na Arábia Saudita que tem diárias com preços exorbitantes.

Já na segunda-feira, 7, a atenção foi voltada para A Fazenda 16. A irmã de Davi Brito (22) foi desclassificada do reality rural por recomendações médicas. Ela passou mal na Prova de Fogo, no domingo, foi internada e recebeu o diagnóstico de dor torácica —condição que pode ser perigosa, de acordo com seu médico.

A terça-feira, 8, chegou e, com ela, o primeiro "mêsversário" de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe (26). O casal fez uma comemoração íntima em casa e, de acordo com Tana Lobo, responsável pela decoração do evento, passaram por um pequeno susto antes da comemoração.

No mesmo dia, Simone Mendes (40) surpreendeu os fãs ao contar que Zaya (3), sua filha caçula, estava internada. A pequena, fruto da relação com Kaká Diniz (39), estava tratando infecções por Covid-19 e Influenza B e recebeu alta na quarta-feira, 9.

Também na quarta-feira, a CARAS Brasil anunciou com exclusividade o nascimento de Sarah, filha dos ex-BBBs Nasser Rodrigues (35) e Andressa Ganacin (35). A pequena nasceu prematura e, por isso, precisou ser internada na UTI. Segundo o influenciador, sua família foi fundamental para superar o momento delicado.

O dia também chamou atenção para o Furacão Milton, que se aproxima dos Estados Unidos. Algumas celebridades brasileiras, dentre elas a atriz Nívea Stelmann (50), escolheram permanecer em casa e enfrentar o fenômeno natural. Em entrevista à CARAS Brasil, ela explicou o motivo de sua escolha.

A semana seguiu para quinta-feira, 10, com o diagnóstico do câncer de Vera Viel. A esposa de Rodrigo Faro (50) recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Nas redes sociais, ela falou sobre o tratamento e reforçou a importância de sua fé em meio à batalha contra a doença.

Nesta sexta, 11, a apresentadora e ex-modelo fez uma cirurgia para a retirada do tumor. De acordo com o médico oncologista Jorge Abissamra, agora é provável que ela passe por uma quimioterapia endovenosa, tratamento que costuma dar bons resultados no caso de sarcomas.

