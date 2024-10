Virginia e Zé Felipe passaram por 'susto' no 'mêsversário' do filho, diz decoradora

Em entrevista à CARAS Brasil, Tana Lobo, responsável pela decoração da festa do caçula de Virginia e Zé Felipe, ainda conta pedido especial do cantor

Virginia Fonseca (25) e Zé Felipe (26) encantaram os seguidores ao compartilharem cliques da comemoração do primeiro mês de vida de José Leonardo. A festa teve como tema a animação O Poderoso Chefinho (2017) e, pouco tempo antes de começar, o casal passou por um susto.

Segundo a decoradora Tana Lobo, que será responsável por todos os "mêsversários" do caçula de Virginia e Zé Felipe , pouco antes da celebração começar o tempo ameaçou a chover. "E o cenário foi todo montado na área externa. Corremos com as fotos e com os parabéns, e deu tudo certo! No final, o vento 'levou' a chuva e foi só um susto", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

A especialista explica que o tema foi escolha do cantor, e que o casal também pensou em trazer elementos na decoração que também agradassem as herdeiras, Maria Alice (3) e Maria Flor (1), como balões e os doces favoritos de cada uma. Apesar do desafio de fazer uma decoração com tantos detalhes, Lobo assegura que tudo foi especial.

"Com eles, tudo vira festa! É muito especial continuar essa trajetória com ele e a família toda. Acompanhamos o José Leonardo desde o chá revelação, e a família está preparando temas muito legais para os 'mêsversários'", adianta ela, que também foi responsável pelos looks da comemoração. "A família toda entra no clima e é sempre muito divertido tudo que acontece por lá."

Em seu perfil do Instagram, Virginia compartilhou fotos do momento e se declarou para o caçula. "Eu só sei agradecer a Deus por ter nos dado você, um menininho lindo, saudável, calmo... você é luz na nossa vida. Hoje sei que faltava você para a nossa familia ficar completa", escreveu.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA SOBRE O "MÊSVERSÁRIO" DE JOSÉ LEONARDO: