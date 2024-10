Filha de Simone recebe alta após susto com a saúde: 'Já estamos em casa'

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Zaya, de 3 anos

A cantora Simone Mendes utilizou as redes sociais nesta quarta-feira, 9, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Zaya, de 3 anos. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a artista revelou que a pequena já recebeu alta do hospital onde estava internada.

"Fala, meu povo. Uma mãe natural. Às vezes os filhos ficam doentes, e eu fico aqui na função. Hospital, mas agora, graças a Deus, já estamos em casa. Estou aqui com ela brincando, né, filha?", disse a cantora, mostrando que está na brinquedoteca com a pequena.

Nesta terça-feira, 8, a cantora mostrou fotos no quarto hospitalar enquanto cuidava da herdeira em meio ao tratamento. Procurada pela CARAS, a assessoria de imprensa da artista contou que Zaya foi diagnosticada com Covid-19 e Influenza B. “Ela está bem melhor e logo estará em casa”, informaram.

Por sua vez, o pai da criança, o empresário Kaká Diniz, também falou sobre o estado de saúde da filha por meio do Instagram. “Nossa pequena pegou Covid e Influenza B ao mesmo tempo… Mas já está sendo tratada e hoje está bem melhor que ontem! Graças a Deus, ela está reagindo rápido e recuperando logo para voltarmos para casa o quanto antes”, disse ele.

Vale lembrar que Simone e Kaká também são pais de Henry, de 10 anos.

Simone Mendes abre o jogo e fala sobre término de dupla com Simaria

Em recente participação no Altas Horas , Simone Mendesabriu o coração e falou sobre o término da parceria musical com sua irmã, Simaria. “Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus”, brincou Simone. A cantora disse que o fato de ambas cantarem, dividindo as músicas, sem ter primeira ou segunda voz, foi um facilitador quando a dupla se encerrou.

“A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo”, finalizou o assunto. Vale lembrar que duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão.