Médico de Raquel Brito fez alerta para diagnóstico de ex-peoa: 'Perigoso'

Raquel Brito deixou a sede de A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 7, após passar mal durante a Prova de Fogo no domingo, 6

Raquel Brito (23) se tornou assunto ao ser desclassificada de A Fazenda 16 nesta segunda-feira, 7, após sentir uma forte dor torácica enquanto participada da Prova de Fogo no último domingo, 6. Antes mesmo do diagnóstico, médico responsável pelo seu tratamento já havia feito um alerta para o problema, que pode ser perigoso se não tiver tratamento.

Em uma publicação feita em seu perfil do Instagram, o cardiologista Leandro Echenique explicou que é necessário tomar alguns cuidados quando se pratica esportes, especialmente se surgirem alguns sintomas. No caso de Raquel Brito, ela teve dificuldade de respirar e sentiu dor no peito enquanto fazia a prova no reality show, que exigiu certo esforço físico .

"Apresentar dor no peito durante a atividade física é perigoso?", questionou ele, na rede social. "Sim, o aparecimento de dor no peito deve ser considerado um sinal de alerta, principalmente se surgir ou piorar durante o esforço físico."

"Pode ser de origem muscular, porém diversas doenças cardíacas graves podem ter como primeiro ou principal sintoma a dor torácica. A avaliação médica e alguns exames são fundamentais na diferenciação da causa da dor e seu correto tratamento", completa o especialista.

Echenique ainda diz que o retorno às atividades físicas pode depender do diagnóstico, e de qual tratamento será necessário o paciente ser submetido. De acordo com o boletim médico de Raquel Brito, ela estaria passando por exames para entender o que pode ter acontecido.

Em seu perfil oficial do Instagram, a equipe da ex-peoa compartilhou o vídeo do momento em que ela desiste da prova e é levada pela equipe médica. Nos comentários, fãs e internautas demonstraram apoio e preocupação com a influenciadora, irmã de Davi Brito (22).

"Boa recuperação Raquel, você é uma guerreira", escreveu um. "Me deu um desespero assistindo esse momento, uma agonia… Que ela fique bem logo", desejou outra. "Essa cena cortou o meu coração", lamentou uma terceira.

CONFIRA MOMENTO EM QUE RAQUEL BRITO DESISTE DE A FAZENDA 16: