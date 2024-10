Vera Viel reforça sua fé ao descobrir tumor raro e maligno: 'Deus de milagres'

Apresentadora e ex-modelo, Vera Viel revelou nesta quinta, 10, o diagnóstico de um tumor raro e reforçou a importância da fé em meio ao tratamento

Vera Viel (48) surpreendeu os fãs e seguidores nesta quinta-feira, 10, ao revelar que recebeu o diagnóstico de um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Casada com Rodrigo Faro (50), a apresentadora reforça a importância de sua fé em meio ao tratamento do câncer que se inicia na sexta, 11, com a cirurgia para sua retirada.

"Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos", começa Vera Viel , em seu perfil do Instagram. "Estou pronta para enfrentar essa batalha. Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível. O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso."

Ainda na publicação ela explica que fará a cirurgia para a retirada do tumor e, depois, continuará com o tratamento para o câncer. Viel também destaca que completará 49 anos no sábado, 12, enquanto ainda estará internada. Para ela, o momento reforça a certeza da cura.

Antes do diagnóstico, ela havia feito alguns exames e chegou a ficar três dias internada. Ao receber alta, no último domingo, 6, ela compartilhou um vídeo ao lado do marido e agradeceu pelas orações dos fãs e familiares. "Desde o início já entregamos tudo nas mãos de Deus, e vai dar tudo certo."

Na segunda, 7, ela compartilhou outra reflexão. "Confiar em Deus é ter a certeza que tudo dará certo, mesmo quando não entendemos por que passamos por certas coisas", diz a mensagem. Nesta quarta, 9, Rodrigo Faro também reforçou a importância de sua fé e compartilhou: "Que Deus nos proteja nessa batalha que temos pela frente… Tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite, é necessário."

A corrente de fé se estendeu para a torcida dos fãs e amigos. "Já DEUS certo", escreveu Ticiane Pinheiro (48). "Deus a frente sempre. Vera Viel está curada, creiam", disse Silvia Abravanel (53). "Vera, conte com as orações de nossa família", disse Flavia Camargo (45).

Helena Viel Faro (11), caçula do casal, também usou as redes sociais para mostrar que a fé é um grande pilar na família. A jovem influenciadora cristã disse que deixou de se preocupar com o seu presente de Dia das Crianças, comemorado neste sábado, 12, após o diagnóstico da mãe.

"Foi tão desnecessário pensar nisso, porque o presente já estava na minha mão. Sabe o que é? A cura da minha mãe. Ela vai operar sexta-feira, e vai dar tudo certo. No dia 12 de outubro, que também é o dia do aniversário dela, ela vai estar curada e esse é o meu maior presente", disse. "Te amo mãe, você já está curada em nome de Jesus Cristo", completou, na legenda.

