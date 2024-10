Nívea Stelmann explica por que decidiu enfrentar furacão: 'Tudo nas mãos de Deus'

Em entrevista à CARAS Brasil, Nívea Stelmann conta que já enfrentou outros furacões e revela como tem se preparado ao lado dos filhos e marido

Nívea Stelmann (50) surpreendeu os internautas ao afirmar que decidiu enfrentar o furacão Milton em sua casa, na Flórida. Proucurada pela CARAS Brasil, a atriz e ex-modelo explicou o por quê da escolha e contou como sua família têm se preparado para o momento. "Temos fé e entregamos tudo nas mãos de Deus", conta.

"[Decidi ficar] porque não recebemos o alarme para evacuar. A nossa região, segundo os metereologistas e o governo, é segura para permanecer em casa", começa Nívea Stelmann . "Desde que chegamos e enfrentamos furacões, apenas obedecemos as autoridades e fazemos tudo o que tem que ser feito."

Em seu perfil do Instagram, ela afirmou que enfrentou seu primeiro furacão em 2017. Desde então ela, os filhos, Miguel Stelmann Frias (20) e Bruna Rocha (10), e o marido, Marcus Rocha (50), aprenderam a lidar e respeitar o fenômeno da natureza.

Stelmann explica que é necessário se abastecer de comidas, bebidas, lanternas, gasolina, gás extra, velas e permanecer longe das janelas. Quanto à saúde mental, a atriz afirma que a família prefere se desligar um pouco e se conectar com a fé.

"Ficar vendo imagens de furacões passados só causa ansiedade. Estamos tranquilos, na medida do possível, e juntos, que é o mais importante", afirma. "Óbvio que sempre vamos nos preocupar e temer, porque se trata de um fenômeno da natureza e ninguém pode garantir nada. Mas, acredito que chegará em Orlando sem força. O pior é para quem mora na praia."

A artista diz que se sente segura nos Estados Unidos, já que sempre ficam sabendo com antecedência sobre as tragédias que acontecem, e reforça que não tem planos de mudar. "Temos a oportunidade de nos preparar. Mas problemas existem em todos os lugares do mundo. Por isso, mesmo com os furacões não penso em me mudar daqui."

