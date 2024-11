Bruno Mars canta funk em português em agradecimentos aos fãs brasileiros

Após diversos shows lotados no Brasil, o cantor Bruno Mars publicou um vídeo cantando em português para agradecer à parceria dos fãs brasileiros

Nesta quinta-feira, 7, Bruno Mars levou os fãs à loucura ao compartilhar um vídeo em homenagem aos brasileiros. Além de lotar todos os shows que fez pelo país com a turnê Bruno Mars Live In Brazil, o cantor esteve em bares típicos das terras brasileiras para curtir seus dias aqui.

No vídeo compartilhado no Instagram, Bruninho surgiu cantando funk enquanto vestia a camiseta do Brasil. "Bruninho chegou, p*rra! Cadê as popozudas fazendo o quadradinho?", começa ele. "Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão! Rebola pro Brunão! O Bruno tá em casa, festa no Brasil!", continuou.

E na sequência, o cantor declarou: "Eu te amo Brasil, Bruninho vai voltar".

"OBRIGADO, BRASIL, POR 15 SHOWS INCRÍVEIS! SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BRASÍLIA, CURITIBA, BELO HORIZONTE. Mais de um mês no Brasil, e nunca mais serei o mesmo. P*RRAAAAAAA!!! Bonde Do Brunão!", celebrou na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs vibraram com a postagem. "Amor, se muda logo para o Brasil, vai", pediu uma fã. "Ficou muito bom, Bruninho, você não decepciona....te amamos", declarou outro. "Funk carioca hein", brincou mais uma.

Bruno Mars posa com a bandeira do Brasil após passagem por São Paulo

O cantor Bruno Mars esteve no Brasil com sua turnê Bruno Mars Live In Brazil e lotou todos os shows. O artista encerrou a sua passagem por São Paulo em outubro, após seis shows lotados no Estádio Morumbis.

No último dia 16, Bruninho, como é carinhosamente chamado pelos brasileiros, compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece com a bandeira do Brasil e outras imagens em que surge em cima do palco.

"Obrigado, São Paulo, por seis noites incríveis", escreveu ele, em inglês, na legenda da publicação.