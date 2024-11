Irmão de Bruno Mars mostra momentos em Belo Horizonte: 'Maravilhoso'

Prestes a finalizar seus shows no Brasil, Bruno Mars e a banda seguiram para Belo Horizonte. E o irmão dele, Eric Hernandez, andou curtindo a cidade

Prestes a finalizar a maratona dos 15 shows no Brasil, o cantor Bruno Marse a banda seguiram para a última parada: Belo Horizonte. Por lá, o artista realiza sua última apresentação em solo brasileiro. E nesta terça-feira, 5, o irmão dele, Eric Hernandez, mostrou que está aproveitando a capital mineira.

Em uma publicação no Instagram, ele compartilhou alguns momentos de seu passeio e mostrou que foi ao Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer. Na legenda, escreveu: "Tô garrado em Beagá! Final stop, Belo Horizonte.. Amazing getting to know you better Brazil!", em tradução livre: "Última parada, Belo Horizonte. Está sendo maravilhoso conhecer um pouco mais do Brasil".

Nos comentários, os internautas elogioaram o irmão do cantor. "Mai tá muito braisileirinho esse homem", disse uma. "Fechando com chave de ouro!", comentou outra. "A legenda que fofo, querido demais", opinou uma terceira.

Veja as fotos:

Quem é irmão do Bruno Mars?

Embora tenha nascido em Nova York, Eric cresceu no Havaí tocando bateria com sua família e, aos 18 anos, se mudou para Los Angeles, Califórnia, para investir em seus sonhos musicais. No entanto, seus planos iniciais não saíram como esperado, e ele acabou trabalhando como policial por dez anos.

Quando Bruno Mars se estabeleceu em Los Angeles, os dois começaram a se apresentar juntos na cidade, junto ao grupo The Smeezingtons, formado por Bruno, Phill, e Ari Levine. Conforme a carreira de Bruno Mars decolava nos anos 2000, Eric se juntou à banda de apoio de seu irmão, os Hooligans.

Quando o assunto é a vida pessoal de Eric, ele é casado com Cindia, e o casal tem três filhos: Liam, Mila e Valentin. Nas redes sociais, ele costuma compartillhar momentos em família. Bruno e Eric também são irmãos de Jaime, Tiara, Tahiti e Presley.

