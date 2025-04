Bil Araújo revela quando decidiu se batizar na igreja: 'Uma entrega real'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Bil Araújo fala sobre mudança de vida e batismo na igreja

Bil Araújo (33) deu um passo importante em agosto do ano passado ao entrar para a tradição do cristianismo e se batizar na Igreja Batista da Lagoinha, em Alphaville, na Grande São Paulo. O ex-BBB vem se uma sequência de mudanças importantes na sua vida.

No final de março, o influenciador se casou com a cirurgiã-dentista Adriana Yanca em uma cerimônia intimista para amigos e familiares. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre sua nova fase de vida e conta como surgiu a decisão de mudar de vida.

"Foi um processo, sabe? Sempre tive fé, sempre acreditei em Deus, mas chegou um momento da minha vida em que senti que precisava de algo a mais. No meio da correria, do trabalho, dos desafios, percebi que tudo aqui é passageiro, e eu queria algo mais profundo, mais verdadeiro. Quando me batizei, foi uma entrega real, um recomeço. Desde então, minha relação com Deus só fortaleceu", conta.

Seguido por mais de 5 milhões de pessoas nas redes sociais, Araújo conta dribla os desafios da vida de figura pública para se manter firme na fé. Para ele, tudo é uma questão de equilíbrio e compromisso com sua nova vida.

"É aquilo, né? O equilíbrio. Eu sei que vivo num meio onde tem de tudo, e nem sempre o ambiente é o melhor. Mas isso não significa que eu precise me deixar levar. Hoje, eu faço minhas escolhas com mais consciência. Sei onde posso ir, sei o que faz sentido pra mim. A fé não significa se afastar do mundo, mas sim saber como se posicionar dentro dele. Minha essência continua a mesma, mas agora tenho um direcionamento maior, sei o que realmente importa", finaliza o influenciador.