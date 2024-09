A empresária Ana Paula Siebert revelou se pretende ter mais filhos com Roberto Justus, com quem teve Vicky Justus, de 4 anos

A empresária Ana Paula Siebert marcou presença no Rock in Rio neste sábado, 21, e falou sobre seus planos de aumentar a família. Em entrevista ao portal GShow, ela revelou se pretende ter mais filhos com Roberto Justus, com quem teve Vicky Justus, de 4 anos.

“Olha, eu sempre falo que eu teria, porque eu adoro ser mãe. Mas quando eu comecei a namorar, o meu combinado com o meu marido foi assim, se a gente tivesse, seria um. E eu sou uma pessoa muito certa, pra mim combinado tá combinado. Então não teremos outro, mas assim, se eu pudesse, eu teria muitos, porque é a coisa que eu mais gosto na minha vida, ser mãe", detalhou.

Cirurgia

Ainda durante o papo, ela falou sobre o susto que passou. Recentemente, ela contou que passou por uma laparoscopia, um procedimento minimamente invasivo usado para diagnosticar e tratar diferentes condições médicas. Ela teve uma perfuração uterina por conta do DIU, dispositivo intrauterino usado como método contraceptivo.

"Eu fui fazer um exame de rotina e descobri que ele tinha saído do útero, perfurado, e foi para o abdômen. Então eu tive que fazer uma cirurgia que, na teoria ela é simples, mas assim, é uma coisa que é muito rara de acontecer. Então levei um susto e pode ser muito grave. Eu desmarquei viagem, fui pra semana de moda, desmarquei tudo pra realmente cuidar de mim, que eu acho que é o mais importante, né? Deu tudo certo", detalhou.

Ana Paula contou ainda que não sentiu nada. "Descobri no exame de rotina. É por isso que eu trouxe até esse assunto pra minha rede social, porque eu acho importante. Às vezes a gente relaxa, né, do exame de rotina, e no meu caso foi muito importante fazer o exame", ressaltou.