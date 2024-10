O empresário e apresentador Roberto Justus participou do podcast Festa da Firma relembrou uma situação que viveu com Ana Paula Siebert

O empresário e apresentador Roberto Justus participou do podcast Festa da Firma e relembrou uma situação inusitada que viveu ao lado da esposa, Ana Paula Siebert. Durante o papo com o humorista Wellington Muniz, ele contou que levou um gelo da mulher após criticar a casa de Duda Siebert, irmã da empresária.

O publicitário contou que a esposa avisou antes da visita que os parentes tinham um estilo diferente. "A gente foi ver a casa do meu cunhado, que é casado com a irmã dela. Ele era meio brega assim com as coisas, com a decoração. No avião, ela falou: ‘não é o nosso gosto’", recordou.

Mesmo assim, ao chegar lá, ele não conseguiu esconder que não gostou. "Eu chego lá, tinha um piso com porcelanato todo colorido, um piso de madeira, um lustre todo cheio de bacará, na praia! Fastou uma fortuna, uma parede dourada, parecia que eu estava em Las Vegas", contou.

A irmã de Ana Paula Siebert ainda quis saber a opinião dele sobre o local. "Era um ataque visual, uma coisa. Andando pelo apartamento e eu como um mentiroso, tive que segurar a boca e a Paula só olhando pra mim, fuzilando. E no final, a mulher dele pergunta: 'e aí, o que você achou?' Pra que ela perguntou", completou Justus.

"Eu falei: "Olha, tudo o que vocês tem aqui são coisas bonitas individualmente, mas junto ficou cafona, brega. Parece que eu tô na casa do sheik de Dubai", complementou. A atitude deixou Siebert chateada. "Minha cunhada chorou. Ela falou que ia separar, brincando, mas ficou muito brava comigo, ficou três dias sem falar", disse ele, que disse que o cunhado decidiu mudar a decoração do espaço. "Hoje a casa é bacana, contemporânea, decoração linda e ele me agradece até hoje".