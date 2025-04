Ex de Vitória Strada é vista com atriz que vivia relação aberta com ator famoso

Ex-noiva de Vitória Strada, Marcella Rica curte viagem com atriz que é apontada como sua affair. Saiba quem é a jovem que estava com ela

A atriz e diretora Marcella Rica, que é ex-noiva de Vitória Strada, deu o que falar na internet ao ser vista com a atriz Natália Rosa. Os rumores dizem que elas estariam vivendo um affair discreto há alguns meses, mas elas ainda não se pronunciaram sobre o assunto. A aproximação delas voltou a ser destaque quando surgiram novas fotos das duas juntas em uma viagem pela Europa.

Nos últimos dias, Marcella e Natália surgiram em fotos compartilhadas de quando estavam em Roma com o ator Igor Cosso e o noivo dele.

Vale lembrar que Natália Rosa é ex-namorada do ator Emiliano D’Ávila, que interpreta o Maicol na série Vai Que Cola, do Multishow. Quando estavam juntos, eles viviam um relacionamento abeto. Por sua vez, Marcella não assume um namoro desde que se separou de Vitória Strada. As duas ficaram noivas em 2021 e se separaram em 2023.

Marcella Rica com Natália Rosa e os amigos - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália ❤️ (@xequ.emate2024)

Relembre como Vitória e Marcella anunciaram a separação

Em julho de 2023, as atrizes Vitória Strada e Marcella Rica chocaram seus seguidores ao anunciarem o fim do seu relacionamento. Juntas desde 2019, a notícia do término veio após dois anos de noivado.

Vitória compartilhou uma foto do casal em seu Instagram e se pronunciou através de um texto emocionante, que foi repostado por Marcella logo em seguida.

"Esse é um post sobre amor. Um amor lindo que nos uniu, nos libertou, nos fortaleceu e nos fez imensamente feliz. Um amor que despertou nas pessoas que nos rodeiam - incluindo uma grande maioria que não conhecemos pessoalmente - uma onda gigante de afeto, escuta e respeito. E é por esse respeito, que é recíproco da nossa parte, que estamos aqui agora. Decidimos em comum acordo continuar cuidando desse amor lindo que temos, de uma outra forma, e por isso terminamos. Mas seguimos sendo amigas. Por isso não se surpreendam caso sejamos vistas juntas em lugares onde estão amigos que temos em comum, que são muitos", escreveu ela.

A atriz finaliza seu pronunciamento, pedindo por privacidade: "Estamos aqui nos recompondo intimamente e queremos pedir respeito a esse momento difícil e a nossa privacidade. Mas precisávamos vir aqui para esse comunicado, afinal dividimos com vocês momentos tão lindos e importantes que vivemos como um casal e que jamais esqueceremos", finalizou Vitória.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⠀Vitória Strada (@vitoriastrada_)

