Ana Paula Siebert detalha nova estratégia para a educação da filha, Vicky

Nas redes sociais, Ana Paula Siebert explicou como funciona a 'tabela de pontuação' de comportamento de sua filha com Roberto Justus

Na última terça-feira, 25, Ana Paula Siebert compartilhou com os seguidores que adotou uma nova estratégia para educar a filha, Vicky, de 4 anos de idade. Nas redes sociais, a modelo mostrou o momento em que preencheu uma tabela de pontuação de comportamento com a pequena , fruto da relação com Roberto Justus.

"Quando você se comporta bem, ganha um 'mais'. Mas quando faz uma coisa errada, ganha um 'menos", explicou Ana Paula ao mostrar dois papeis fixados no closet da herdeira.

Dentre os tópicos presentes na lista, incluem questionamentos sobre ir para a escola, tomar banho, escovar os dentes, falar 'por favor, obrigada e bom dia', se comportar, ser legal com os amigos da escola e obedecer pai e mãe. Vicky hesitou ao responder a última pergunta com "- 10", enquanto Siebert compartilhou sua própria experiência.

"Teve uma coisa que você não obedeceu, então vamos ter que ser justas e escrever o '-10'. Filha, é assim. Se você não quer escrever o menos, não vale o mais. Quando eu era criança, eu tinha tabela e escrevia os menos", disse ela.

Vicky é fruto do casamento de Ana Paula com Roberto Justus, com quem está desde 2015. A caçula tem quatro irmãos por parte de pai: Ricardo Justus e Fabiana Justus - do relacionamento de Roberto com Sacha Chryzman - , Luiza Justus - com Gisela Prochaska - e Rafaella Justus, filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Ana Paula Siebert adota estratégia para a educação de Vicky. Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert adota estratégia para a educação de Vicky. Foto: Reprodução/Instagram

Treino em dupla

Na terça-feira, 18, a modelo Ana Paula Siebert, de 37 anos, compartilhou um vídeo realizando exercícios físicos ao lado da filha, Vicky, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus. No registro, a pequena acompanha a mãe, que improvisou as sequências para inclui-la.

"Bom dia com ginástica em dupla!", escreveu na publicação. No vídeo, as duas aparecem vestidas com roupa de ginástica e segurando pesinhos de academia. A influencer instruiu a filha a copiar os movimentos dela e concluíram a série.

Confira:

Ana Paula Siebert compartilha treino com a filha, Vicky, nesta terça-feira, 18 pic.twitter.com/GrJY17UzrF — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 18, 2025

Leia também:Ana Paula Siebert posa com ex-esposa de Roberto Justus: 'Boadrasta'