Ana Paula Siebert posa com ex-esposa de Roberto Justus: 'Boadrasta'

No aniversário do primogênito de Roberto Justus, Ana Paula Siebert posa com a ex-esposa do empresário e brinca sobre ser uma boa madrasta

O filho mais velho de Roberto Justus, Ricardo Justus, fez aniversário nesta segunda-feira, 24, e reuniu a família em um restaurante em São Paulo para celebrar seus 42 anos. Além do pai, da mãe, Sacha Chryzman, e de outras pessoas próximas, ele contou com a presença da madrasta, Ana Paula Siebert.

Com uma boa convivência com as exs de seu esposo, a influenciadora digital até brincou ao fazer uma foto com a mãe do primogênito do empresário. Sorridentes, as duas loiras apareceram na selfie e a atual de Roberto Justus falou sobre ser uma boa madrasta para os herdeiros dele.

"Boadrasta e mom", escreveu ao marcar Sacha na publicação. "Juntas para comemorar o dia do Ricky Justus", falou a mãe de Vicky Justus.

Além de fazer o registros com Sacha, que é mãe de Ricardo e Fabiana Justus, Ana Paula Siebert fez a foto com o enteado e lhe desejou coisas boas na data. "Que seu novo ciclo seja repleto de tudo melhor que existe no mundo", disse a influencer.

Essa não é a primeira vez que as duas se encontram. Com frequência, a atual e a ex-mulher de Roberto Justus posam juntas. Recentemente, Sacha foi até à fazenda prestigiar o almoço de aniversário de Ana Paula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

