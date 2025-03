A modelo Ana Paula Siebert improvisa rotina de exercícios para incluir Vicky, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus

Nesta terça-feira, 18, a modelo Ana Paula Siebert, de 37 anos, compartilhou um vídeo realizando exercícios físicos ao lado da filha, Vicky , de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus. No registro, a pequena acompanha a mãe, que improvisou as sequências para inclui-la.

"Bom dia com ginástica em dupla!", escreveu na publicação. No vídeo, as duas aparecem vestidas com roupa de ginástica e segurando pesinhos de academia. A influencer instruiu a filha a copiar os movimentos dela e concluíram a série.

Vicky é fruto do casamento de Ana Paula com Roberto Justus, com quem está desde 2015. A caçula tem quatro irmãos por parte de pai: Ricardo Justus e Fabi Justus -- do relacionamento de Roberto com Sacha Chryzman ---, Luiza Justus -- com a Gisela Prochaska -- e Rafaella Justus, filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Confira, abaixo, o momento:

Ana Paula Siebert compartilha treino com a filha, Vicky, nesta terça-feira, 18 pic.twitter.com/GrJY17UzrF — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 18, 2025

Filha de Roberto Justus ensina receita

Recenemente Vicky Justus encantou em mais uma aparição na rede social da mãe. Além de gostar de montar decorações de festa, a pequena mostrou que tem habilidade para cozinhar.

Em um novo vídeo publicado pela influencer, a caçula exibiu todo seu carisma e charme ao ensinar uma receita. Na ocasião, ela mostrou como se faz uma rabanada com doce de leite.

Usando uma roupa de chef, Vicky Justus foi falando o passo a passo e fazendo cada etapa. "Rabanada com doce de leite da Vicky. Que delícia", escreveu Ana Paula ao colocar todos os ingredientes e preparos na legenda da publicação. Confira!

