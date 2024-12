Amanda Kimberlly exibe foto inédita de Helena, sua filha com Neymar Jr

Amanda Kimberlly compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto da filha, Helena, que é fruto de seu envolvimento com o jogador Neymar Jr

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly chamou a atenção dos seguidores neste domingo, 15, ao compartilhar em seu perfil no Instagram uma foto da filha, Helena. A pequena, que está com 5 meses, é fruto de seu envolvimento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Na imagem compartilhada nos stories, a pequena aparece no colo da mãe, usando vestido e lacinho de cabelo vermelho. Amanda aparece com um sorriso no rosto. Veja:

Amanda Kimberlly com Helena, sua filha com Neymar Jr — Foto: Reprodução/Instagram

Filha caçula de Neymar Jr recebe cuidados médicos

Recentemente, Amanda Kimberlly, mostrou uma foto da filha sendo atendida em um hospital, mas não revelou detalhes sobre o que aconteceu com a menina. Na imagem, ela apenas mostrou o pé da filha com um acessório médico. Então, ela desabafou sobre a tristeza em ver a filha doente.

“O lado mais difícil da maternidade, para mim. Ver ela assim, me deixa sem chão. Mas é inexplicável a força que temos para aguentar os desafios e ser o porto seguro para eles. Fiquei mais quietinha por estes dias”, disse ela.

Então, Amanda tranquilizou os seguidores ao contar que o susto já passou. “Tutu já está melhor, graças a Deus”, afirmou.

Em outro momento, Neymar compartilhou uma foto com Helena no colo durante um encontro deles no Brasil. O atleta acompanhou o parto da menina, mas logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga em um time local.

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Helena, que é a caçula, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 aninho, fruto da atual união com a influenciadora Bruna Biancardi.

