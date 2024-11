Filha de Amanda Kimberlly e Neymar Jr encanta ao surgir sorridente em foto

Amanda Kimberlly encantou os seguidores na quinta-feira, 28, ao compartilhar em seu perfil no Instagram novas fotos de sua filha com Neymar Jr.

A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores na quinta-feira, 28, ao compartilhar em seu perfil no Instagram novas fotos da filha, Helena. A pequena, que está com 4 meses, é fruto de um affair com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial, Amanda mostrou registros em que a pequena aparece vestindo um body preto combinando com o lacinho. Em uma das imagens, Helena se mostra toda simpática e sorridente. "Companhia favorita", escreveu Amanda na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram o momento. "Não tenho palavras pra tanta perfeição", escreveu uma. "Cada dia a Helena mais linda e doce", disse outra. "Heleninha segue mais um dia sendo a perfeição em neném! Oh bebezinha linda viu", comentou uma terceira pessoa.

Veja os cliques compartilhados:

Uma publicação partilhada por amanda kim (@akimberllya)

Como foi o mesversário de Helena?

Recentemente, Amanda Kimberlly abriu um novo álbum de fotos das últimas semanas e compartilhou com seus seguidores. Entre as imagens, diversas fotos polaroids de um mesversário de Helena, filha da modelo com Neymar Jr, chamaram atenção.

"Last weeks (últimas semanas)", legendou a influenciadora. Além da festinha de mais um mês de vida da filha, Kimberlly também mostrou fotos em set de fotografia, desfiles e relaxando em um sofá.

O mêsversário de 4 meses de Helena teve direito a um bolo e decoração feita na cor azul. Os fãs da modelo elogiaram a sequência de imagens. "Que Deus abençoe você e sua princesinha", disse outra, "A Heleninha está cada dia mais linda" , escreveu uma outra seguidora, "Helena nasceu a carinha da mãe dela", comentou uma terceira.

Em outro momento, Neymar compartilhou uma foto com Helena no colo durante um encontro deles no Brasil. O atleta acompanhou o parto da menina, mas logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga em um time local.

